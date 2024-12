Alternativa naturale al botox? Per TikTok è la maschera ai semi di lino

Da qualche tempo, su TikTok, spopola un trend che associa i semi di lino agli effetti del botox. Molti influencer sostengono che, cuocendo i semi di lino in acqua, si ottenga una maschera gelatinosa in grado di levigare e rassodare la pelle, tanto da guadagnarsi il soprannome di DIY Botox.

Maschera fai-da-te

A conquistare l’attenzione dei social su questo rimedio beauty casalingo è stata l’influencer Drea Hespen che ha pubblicato un video – poi diventato virale – in cui mostra come creare questa maschera casalinga. La ricetta è semplice: far bollire due cucchiai di semi di lino per circa 20 minuti per ottenere un gel da applicare sul viso. Hespen afferma che il trattamento lascia la pelle visibilmente più liscia, sostenuta e purificata, paragonandolo ai benefici del botox.

Proprietà dei semi di lino

Tuttavia, secondo gli esperti cosmetologi, non si può parlare di vera alternativa al botox. Mentre la tossina botulinica agisce sui muscoli sottostanti per rilassare le rughe, i semi di lino hanno solo un’azione superficiale e temporanea, anche se effettivamente sono ottimi alleati naturali per la bellezza della pelle. Gli oli estratti dai semi di lino migliorano la morbidezza dell’epidermide e riducono la ruvidità, dando un aspetto più liscio e uniforme. I semi di lino, inoltre, sono ricchi di omega 3 e acido alfa-linolenico, che contribuiscono a mantenere la pelle idratata e tonica. Nella loro composizione figurano anche i lignani, fitoestrogeni che mimano gli estrogeni naturali, stimolando la produzione di collagene ed elastina. Ciò si traduce in un’azione antiossidante e tonificante che migliora la sensibilità cutanea. Grazie alla presenza degli antiossidanti, infine, i semi di lino contrastano i radicali liberi, prevenendo rughe e segni del tempo.

Utilizzo sicuro e attento

I semi di lino sono versatili e sicuri, sia per la pelle che per i capelli, ma è importante fare attenzione quando li si usa in preparazioni fai-da-te. Le maschere fatte in casa, infatti, non sono sottoposte a test microbiologici, quindi potrebbero contenere batteri o microrganismi dannosi per la pelle. Per conservare al meglio una maschera ai semi di lino, è importante adottare alcune precauzioni che ne preservino le proprietà e ne prevengano il deterioramento. Conviene riporre in frigorifero il prodotto all'interno di un contenitore ermetico, etichettandolo con la data di preparazione, per sapere entro quando occorre consumarlo. Simili accorgimenti aiutano a rallentare la proliferazione batterica e consentono di mantenerla fresca per un periodo che generalmente non supera i 5-7 giorni. Vanno usati contenitori adeguati, preferibilmente in vetro o plastica alimentare, accuratamente sterilizzati prima dell’uso per evitare contaminazioni. Per chi desidera prolungarne la durata, è possibile aggiungere conservanti naturali come qualche goccia di olio essenziale di tea tree o vitamina E, noti per le loro proprietà antibatteriche e antiossidanti. In alternativa, possono essere utilizzati conservanti cosmetici naturali, seguendo le dosi consigliate. È opportuno, infine, preparare piccole quantità di prodotto alla volta è una buona pratica, così da ridurre al minimo gli sprechi e assicurare l’utilizzo di un prodotto sempre fresco.