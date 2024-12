Nutrizione cellulare, la strategia per restare in salute: cos’è e come funziona

Sempre più persone curano la propria alimentazione privilegiando cibi nutrienti e sani e una dieta varia ed equilibrata, capace di apportare all’organismo tutte le sostanze di cui necessita per mantenersi in forma e in salute. Tuttavia, spesso prestare attenzione a ciò che si porta in tavola non è sempre sufficiente. Non tutti sanno che frutta e verdura a volte sono carenti di vitamine.

É stato recentemente dimostrato che solo il 40% della popolazione globale assume abbastanza micronutrienti. É qui che entra in gioco il concetto di nutrizione cellulare, fondamentale non solo per assicurare benefici per la salute personalizzati, ma anche per sostenere le risposte del corpo a specifiche esigenze come il benessere del sistema immunitario o dell’apparato scheletrico e delle articolazioni e molto altro ancora.

A creare il concetto di Nutrizione Cellulare Attiva (NCA) all’inizio degli anni ’90, Claude Lagarde, biologo e farmacista, sostenendo l’importanza di tornare all'origine del corretto funzionamento dell’organismo umano: la cellula. Si è fisiologicamente in salute solo se le cellule sono in grado di funzionare correttamente e, al contrario, qualsiasi loro disfunzione porta all’insorgere di disturbi dell'organo o del tessuto che costituiscono.

Per potere svolgere le loro funzioni le cellule hanno bisogno di antiossidanti, minerali, oligoelementi, acidi grassi polinsaturi e vitamine indispensabili. Purtroppo però esistono vari fattori che possono alterane la funzionalità e non garantire loro la quota ottimale di micronutrienti: inquinamento ambientale, alimenti frutto di agricoltura intensiva o coltivati su terreni impoveriti, eccessi di tossine e ossidanti, intossicazioni legate al tabacco, alla polimedicazione e all'esposizione a pesticidi e metalli. Più, altre cause legate principalmente allo stile di vita come lo stress, la gestione del sonno, l'ereditarietà e le abitudini scorrette.

La dieta quindi, spesso non basta e diventa necessario un trattamento ad hoc. Come la Nutrizione Cellulare Attiva che, attraverso l’assunzione di integratori alimentari, fornisce alle cellule specifici micronutrienti colmandone eventuali carenze così che possano crescere e riprodursi mantenendo le loro funzioni individuali e, di conseguenza, generare energia e aiutare il corpo a essere più forte e sano.

"Le cellule che compongono il nostro corpo possono percepire e rispondere all'ambiente attraverso un processo chiamato segnalazione cellulare, il che significa che possono rispondere a una molecola interna o esterna. Sulla base di questo, è stato visto che, grazie alla tecnologia nutrizionale, specifiche combinazioni di nutrienti possono essere dirette alle cellule per attivare una risposta cellulare specifica ed avere un effetto positivo sul funzionamento del corpo", afferma Rob Sinnott, direttore scientifico di Usana, l’azienda americana specializzata in prodotti nutrizionali di alta qualità che per prima ha portato in Italia questa nuova generazione di integratori. Alla base della loro efficacia, infatti, la tecnologia InCelligence, che permette di creare formulazioni nutrizionali (come CellSentials e HealthPak) capaci di identificare i bisogni specifici del nostro corpo.

Tuttavia, sebbene l'88% degli europei dichiara di aver assunto un integratore alimentare a un certo momento della loro vita, pochi sono consapevoli che ogni tipo di cellula ha bisogno di una certa quantità e tipo specifico di nutrienti per funzionare correttamente e ottenere la risposta desiderata. "L’assunzione di questo tipo di integratori vitaminici - sottolinea il dott. Sinnott - consente l'attivazione di risposte cellulari specifiche al fine di ottenere benefici per la salute più personalizzati, aiutando il nostro corpo a rispondere e adattarsi allo stress della vita quotidiana e all'invecchiamento sano".