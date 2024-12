W la Salute, campagna Disney per le scuole. Schillaci: “Mangiare bene e fare sport sono superpoteri”

“Mangiare bene e muoversi tanto”. Sono i segreti per crescere sani promossi dalla campagna di comunicazione sugli stili di vita salutari lanciata dal governo, ‘W la salute’. Testimonial d’eccezione Topolino e Paperino: ai due personaggi Disney è affidato il compito di parlare ai bambini e ai ragazzi delle scuole.

“I dati che abbiamo sono preoccupanti: il 19% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso, e quasi il 10% è obeso. Sappiamo che un bambino obeso a 6 anni ha più del 50% di probabilità di diventare un adulto obeso, con tutti i rischi di salute che questo comporta”. Lo ha detto il

ministro della Salute, Orazio Schillaci, presentando l’iniziativa all'Auditorium 'Cosimo Piccinno' del dicastero a Roma, inserita nel progetto 'W la salute' promosso con la Divisione Disney della Giunti Editore.

Con Schillaci anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Rocco Bellantone. L'Auditorium era affollato di bambini delle scuole di Roma Parco di Veio e Aurelio Alonsi, in videocollegamento da Milano gli alunni della scuola primaria 'Nazario Sauro' e da San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) i ragazzi della scuola secondaria di primo grado 'Salvemini'.

Schillaci: “Sport e cibo sano: i superpoteri”

Rispettando fin da bambini le due regole d’oro (mangiare bene e muoversi tanto) “è come avere dei superpoteri: quando mangiate tanta frutta e verdura, ad esempio, il vostro corpo diventa più forte - ha aggiunto Schillaci - e quando correte, saltate, giocate all'aria aperta o fate sport, diventate ancora più forti e pieni di energia".

Di qui, per evitare il rischio di sovrappeso e dell'insorgere delle malattie legate all’obesità, l'invito del ministro ai bambini: “Ogni giorno fate qualcosa da supereroi come andare in bicicletta, giocare a palla, correre nel parco, tutto quello che vi diverte! E a merenda magari mangiate una bella macedonia di frutta”.

Il ruolo degli insegnanti

Fondamentale anche il ruolo degli insegnanti: “Siete voi i primi a portare questi messaggi salutari ai nostri bambini. Questo progetto vuole essere uno strumento concreto nelle vostre mani”, ha sottolineato Schillaci.

"Abbiamo creato materiali didattici - ha proseguito Schillaci - che uniscono l'educazione al divertimento, utilizzando personaggi amati dai bambini per trasmettere messaggi importanti sulla salute. La scuola è il luogo privilegiato dove questi messaggi possono prendere forma e radicarsi e voi insegnanti, insieme alle famiglie, avete il potere di plasmare le abitudini dei futuri cittadini italiani”.

“Generazione più consapevole e sana”

“Ogni giorno, attraverso il vostro esempio e il vostro insegnamento, potete contribuire a creare una generazione più consapevole e più sana". Agli insegnanti il ministro della Salute chiede di "essere parte attiva di questo progetto. Utilizzate i materiali che vi forniremo - li ha spronati - create momenti di gioco e apprendimento dedicati alla salute, coinvolgete i bambini in attività che promuovano il movimento e la corretta alimentazione. Il vostro impegno oggi è un investimento prezioso per il futuro dei nostri bambini e del nostro Paese".