Dieta Mediterranea. Dalla teoria alla pratica

La dieta mediterranea, patrimonio italiano per molti, ma applicato da pochi. Considerata tra i modelli alimentari più salutari per il 70% degli italiani, i dati raccontano purtroppo una storia di consapevolezza che non si traduce facilmente in azioni quotidiane. Infatti, nonostante il 93% riconosca i suoi benefici per la salute, tra cui la prevenzione cardiovascolare e il benessere psicofisico, la maggior parte degli italiani sembra rimanere intrappolata in una distanza tra teoria e pratica.

Secondo l’indagine di BVA Doxa per conto della Fondazione Edamus, l’adozione quotidiana di questo modello alimentare si scontra con barriere pratiche e percezioni consolidate, come i costi e la mancanza di tempo. Nonostante il 92% degli italiani affermi di conoscere la dieta mediterranea, solo il 31% ha partecipato a iniziative concrete su questo tema, e ben il 51% si dichiara interessato senza mai tradurre l’interesse in comportamenti pratici. A frenare l’adozione non è tanto la difficoltà nel reperire gli alimenti o nel seguire le ricette, ma la gestione del tempo e la percezione che la dieta mediterranea sia troppo costosa, in particolare tra i giovani tra i 18 e i 34 anni, dove la percentuale sale al 39%. Un altro ostacolo significativo riguarda poi la gestione del tempo, sempre meno per preparare i pasti per il 13%. C’è quindi ancora molto da fare. In vista dell’edizione 2025 del Salone della Dieta Mediterranea, il DMED, che si terrà dal 30 maggio al 1 giugno a Paestum, la Fondazione Edamus intende portare questa conoscenza a un livello più profondo, proponendo un’esperienza che unisce salute, cultura e sostenibilità.

"La dieta mediterranea non è solo nutrizione, ma patrimonio culturale e visione del futuro", commenta Emilio Ferrara, presidente della Fondazione Edamus. "Il DMED vuole trasformare la teoria in stile di vita". Un’occasione unica per superare la teoria e fare della dieta mediterranea uno stile di vita pratico e inclusivo per tutti.

Michela Piccini