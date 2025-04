Lenticchie, il tesoro da recuperare

La moderna scienza della alimentazione dà sempre più importanza a cereali e legumi ; sono alimenti nobili utili soprattutto per fare profilassi di tante patologie intestinali. Parliamo di ceci, fagioli, ma soprattutto di lenticchie, i legumi più antichi del mondo. Esaù, ci narra la Bibbia, vendette la sua primogenitura per un piatto di lenticchie. Adesso putroppo il loro uso ha avuto un crollo verticale, spesso usati solo come piatto augurale natalizio. Peccato: insieme a ceci e fagioli sono denominati la ’carne dei poveri’, vista la notevole presenza di proteine nobili. Ma le differenze con la carne sono abissali; mentre eccessi di cibi carnei possono portare infiammazione ed altro, i legumi invece si comportano in modo opposto, proteggendoci in modo cospicuo da patologie davvero antipatiche soprattutto a livello del tratto intestinale. on solo: i legumi hanno nella loro cuticola i cosiddetti “lignani”, fitoestrogeni capaci di proteggere seno e prostata dando anche un grande aiuto contro i disturbi della menopausa.

In particolare, poi, le lenticchie hanno anche altri meriti:

1) sono una fonte enorme di ferro.

2) abbassano, grazie ai loro steroli, la colesterolemia

3) sono una arma eccezionale contro la stipsi

4) mescolati a orzo e farro sono una fonte di Betaglucano,molecola utile per i cardiopatici.

5) sono alimenti galattofori, aumentano cioé la portata lattea della neo mamma.

6) hanno un costo dieci volte inferiore a quello della carne.

Da notare che le lenticchie che io consiglio sono quelle italiane; ce ne sono di eccezionali (Castellucccio, Norcia etc). In ogni caso, vanno mangiate quelle integrali e non quelle decorticate (che perdono i Lignani).

Un consiglio: è vero che le lenticchie non hanno bisogno di ammollo, ma una notte a bagno in acqua tiepida li tengo; questo serve ad eliminare sostanze antinutritive non utili alla nostra salute.

C. V.