Tumore al colon, la prevenzione inizia dalle noci: come agiscono sull'infiammazione

Non sono come la famosa mela, ma anche le noci hanno il loro perché perché in una dieta per la salute. Secondo un recente studio clinico condotto dalla UConn School of Medicine (Usa) e pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Prevention Research, mangiare regolarmente noci aiuta infatti la prevenzione del tumore al colon.

Un’azione protettiva a catena

Il segreto delle noci sta nella loro ricchezza in ellagitannini, polifenoli naturali che vengono metabolizzati dal microbiota intestinale per diventare urolitine, molecole dall’efficace azione antinfiammatoria e immunostimolante.

Nello studio clinico è stato chiesto a 39 pazienti, di età compresa tra i 40 e i 65 anni e con un rischio elevato di tumore al colon, di specificare la loro dieta abituale rispondendo a un questionario e quindi di escludere per una settimana tutte le bevande e gli alimenti contenenti ellagitannini, così da rendere i livelli di urolitine prossimi allo zero.

Nelle tre settimane successive i partecipanti alla ricerca hanno quindi dovuto seguire un’alimentazione controllata, che prevedeva anche la regolare assunzione di noci, venendo poi sottoposti a una serie di esami e a una colonscopia ad alta definizione.

Meno infiammazioni per meno rischi di tumore

Dall’osservazione dei dati è emerso che il consumo di noci aveva indotto in particolare la formazione da parte del microbioma intestinale di alti livelli di urolitina A, correlati a una riduzione dei marcatori infiammatori nei campioni di sangue, urina e feci. In altre parole: per i partecipanti allo studio meno infiammazioni nell’intestino per un inferiore rischio di andare incontro a un tumore del colon.

In alcuni casi gli scienziati della UConn hanno persino rilevato una positiva stimolazione da parte dell’urolitina A nei confronti delle cellule immunitarie dei polipi del colon, quegli ammassi di cellule che si formano naturalmente sulla parete intestinale e che possono evolvere in forme maligne di tumore.

Tutti riscontri che non hanno lasciato dubbi agli autori dello studio clinico: inserire le noci nella propria dieta aiuta a prevenire il tumore al colon ed è un’ottima abitudine alimentare da raccomandare anche e soprattutto ai soggetti più a rischio per familiarità o per altri fattori.

Il secondo tumore più diffuso in Italia

Il tumore del colon-retto è il secondo più diffuso nel nostro Paese dopo quello al seno e secondo i più recenti dati epidemiologici conta ogni anno 50.500 nuovi casi, con una sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi intorno al 65% per entrambi i sessi.

La prevenzione rimane la prima arma contro questa forma di tumore e viene sviluppata con programmi di screening proposti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale alla popolazione di età superiore ai 50 anni. Questi controlli si basano sulla ricerca di sangue nelle feci e, nel caso di positività al test, sull’esecuzione di una colonscopia per escludere la presenza di adenomi o forme tumorali in fase iniziale.