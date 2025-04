Fragole e mirtilli. Due grandi alleati per la salute

È tempo di fragole, i frutti dalle mille virtù. Analizziamone alcune: innanzitutto sono ricchissime di acido salicilico, potente molecola antinfiammatoria capace di lenire problemi di artrosi ed artrite ed artrosi; inoltre questo acido riesce anche a regolare la flora batterica intestinale che come sappiamo attualmente è considerato il nostro esercito personale. Contengono inoltre cospicue quantità di vitamine, soprattutto la C che, come sappiamo, fa dei piccoli miracoli contro le patologie virali che in questo momento assediano la nostra salute.

Inoltre, sono un grande aiuto per chi vuole dimagrire. Chi intraprende una dieta dimagrante ha spesso un grosso problema: come spezzare la fame nervosa. Le fragole possono aiutare: sono infatti frutti molto spugnosi che una volta nello stomaco lo “saziano”. Mangiarne un grosso piatto prima di pranzo e cena fornisce tutte queste virtù con un imput calorico davvero minimo: solo 27 calorie ogni 100 grammi, la metà ad esempio di pere e albicocche. Non è finita qui: aiutano chi soffre di stipsi. Mangiando fragole aumenta la massa fecale favorendo una buona evacuazione. E le fragole con la panna ? Una meraviglia. utile soprattutto per stimolare l’appetito ad esempio degli anziani che tendono a mangiare poco.

Ma ahimè, come ogni frutto anche le fragole hanno un lato debole: non hanno la buccia (come invece le ciliege) ma solo una sottile pellicola, che marcisce facilmente. Per ovviare a questo problema, vanno messe in frigorifero appena comprate, cercando poi di consumarle entro pochi giorni. Una curiosità: mentre il frutto è lassativo, le foglioline usate sotto forma di tisane sono astringenti: come sempre madre natura fa delle cose bellissime.

E gli altri frutti di bosco? Dal punto di vista salutistico metto al primo posto i mirtilli: sono ricchissimi di antociani (molecole dal forte potere antinfiammatorio) ma soprattutto di mirtilene, molecola magica per la salute della nostra retina oculare. Una dieta ricca in questi frutti può senz’altro essere utile per migliorare la visione, soprattutto quella notturna. i mirtilli sono ottimi anche per le vie urinarie, come coadiuvante per le infezioni urinarie e per i problemi prostatici. Secondo molti studi, il mirtillo è un grosso aiuto per chi soffre di cistite: ’vieterebbe’ infatti ai virus di “attaccarsi” all’epitelio vescicale, evitando queste antipatiche patologie che colpiscono soprattutto la donna. Ovviamente questo non vale nella fase acuta, ove ovviamente serve un antibiotico, ma servirà’ tantissimo nella profilassi delle recidive. Idem per i problemi prostatici: un buon uso di mirtilli sarà senz’altro di aiuto contro le infiammazioni.

L’unico problema dei mirtilli (quando se ne assumono grandi quantita’) è una odiosa coloratura dei denti, che possono assumere un colore violaceo; a questo proposito consiglio a chi ha questi problemi di lavare bene i denti dopo aver mangiato questi coloratissimi frutti.