Cos’è la Mela Rosa, il frutto antico diventato virale su TikTok. “Ecco perché fa bene alla salute”

Su TikTok c’è un frutto particolare che, a quanto pare, ha conquistato gli utenti della piattaforma cinese a colpi di cuori, visualizzazioni e condivisioni. Si tratta della cosiddetta Mela Rosa o Mela Fragola, una varietà nota scientificamente con il nome di Malus domestica e conosciuta anche come Autumn Strawberry Apple. Apprezzata per la sua consistenza croccante e la polpa succosa e tenera, questa mela ha un aroma intenso contraddistinto da note intense di cotogna e altre che richiamano fragole, lamponi e uva. Ma è stata rivalutata anche per le proprietà nutrizionali e i benefici che apporta.

In Italia un esemplare di pianta madre di tale varietà è stato rinvenuto, in tempi recenti, in località Montegallo di Ascoli Piceno, nelle Marche. Originariamente la Autumn Strawberry Apple è stata coltivata nel 1848 ad Aurora, nella contea di Cayuga (New York), ed è stata introdotta in California nel 1890 da Felix Gillet. Un rapporto dal titolo ‘Le mele di New York’, risalente al 1905, proponeva questa descrizione: “Il frutto si può cominciare a raccogliere a settembre e continua a maturare sull’arco di varie settimane, fino a dicembre”. La varietà è sempre stata associata a coltivazioni su piccola scala, come poderi familiari o frutteti domestici, poiché le sue dimensioni contenute non la rendevano adatta alla grande distribuzione. Come anticipato, poi, da oltre dieci anni, nel nostro Paese, una coltivazione analoga, sottotipo della pregiata Mela Rosa, è stata rilanciata nelle Marche, nella zona dei Monti Sibillini.

La Strawberry Apple è ricca di vitamine, soprattutto la C, che supporta il sistema immunitario, e vitamina A, importante per la salute della vista e della pelle. I composti fenolici presenti in questo frutto aiutano a contrastare i radicali liberi, proteggendo le cellule dall'invecchiamento precoce. Questa mela è anche una buona fonte di fibre, utili per favorire la digestione e mantenere la salute intestinale. Grazie al suo basso apporto calorico, è ideale per chi segue una dieta bilanciata.

In tempi recenti, presso l’Università di Camerino (Unicam), sono stati condotti alcuni studi sulla Mela Rosa dei Monti Sibillini. In particolare, una ricerca, pubblicata sulla rivista ‘Molecules’ – guidata dal professor Filippo Maggi e realizzata in collaborazione con la Teheran University of Medical Sciences – ha evidenziato che l’estratto del frutto è in grado di ridurre lo stress ossidativo e l’infiammazione epatica indotti dall’esposizione al tetracloruro di carbonio (CCl4), una sostanza altamente tossica per il fegato.

“Tali studi dimostrano come la Mela Rosa abbia tutte le carte in regola per essere utilizzata a livello nutraceutico nella formulazione di integratori alimentari per la prevenzione di malattie legate allo stress ossidativo e all’infiammazione” ha spiegato il professor Maggi nello studio intitolato ‘Fitonutrienti e proprietà nutraceutiche della Mela Rosa dei Monti Sibillini: un’antica varietà dell’Italia centrale da valorizzare’. “Nello stesso tempo forniscono la base scientifica a supporto della qualità di questa antica varietà marchigiana come elemento imprescindibile per l’implementazione della sua filiera”.