Veganuary 2025, torna la sfida delle ricette vegane: 10 consigli per iniziare l’anno in salute

Con l'arrivo del nuovo anno, molti di noi si ritrovano a stilare la lista dei buoni propositi: migliorare la salute, prendersi più cura di sé, e perché no, fare scelte che rispettino il pianeta e la salute. Tra le iniziative più intriganti, formative e salutari, che guadagnano sempre più popolarità, c'è il Veganuary, la sfida globale che invita a sperimentare per un intero mese un'alimentazione completamente vegetale.

Non si tratta solo di provare nuove ricette, ma di intraprendere un viaggio che stimola il palato e la mente: un'occasione per ascoltare il proprio corpo e riflettere sull'impatto delle nostre scelte alimentari. Nato nel Regno Unito nel 2014, il Veganuary è oggi un movimento internazionale che in Italia viene promosso per il sesto anno consecutivo dall'organizzazione per i diritti animali Essere Animali, con ricette, suggerimenti e supporto completamente gratuiti per esplorare un nuovo modo di mangiare. Ma cosa rende questa iniziativa così speciale? E come funziona?

Nata nei paesi anglosassoni, l'iniziativa Veganuary è ormai una portata globale, coinvolgendo partner in 20 paesi, tra cui l'Italia. Lo scorso anno, circa 25 milioni di persone in tutto il mondo, hanno aderito. Il trend è in continua crescita, con l'adesione di nuovi paesi come Malesia, Perù e Canada. Nel corso degli anni, numerose celebrità hanno sostenuto la campagna, tra cui Joaquin Phoenix, Paul McCartney, Billie Eilish e Chris Smalling , solo per fare alcuni esempi.

Veganuary sfida i partecipanti a mangiare solo alimenti vegetali per 31 giorni, eliminando completamente quelli di origine animale. La sfida vera e propria è partita l'1 gennaio (il nome deriva da qui: vegan + january ) ma è sempre possibile aderire all'iniziativa. Iniziare è semplice, basta iscriversi al sito ufficiale, selezionare la data di inizio prescelta per ricevere gratuitamente ogni giorno per un mese un ricettario esclusivo con piatti creati da VIP e influencer, consigli pratici e nutrizionali firmati dalla Silvia Goggi, medico specializzato in Scienza dell'Alimentazione e autrice di diversi libri sull'alimentazione vegana, che durante il mese di gennaio tiene anche diverse dirette social dedicate. Sul sito, inoltre, sono sempre disponibili centinaia di ricette vegane per ogni momento della giornata, dalla colazione alla cena.

Adottare un'alimentazione vegana per un mese può avere un effetto sorprendente sull'ambiente. Claudio Pomo di Essere Animali spiega: “Per ogni milione di persone che mangia vegano per un mese, si risparmiano oltre 6 milioni di litri d'acqua, 100 mila tonnellate di CO2eq e più di 3 milioni di vite animali". Con 1,7 milioni di italiani che hanno partecipato nel 2024, l'impatto è stato significativo e il numero è destinato a crescere.

Per iniziare un regime alimentare vegano il sito Veganuary propone alcuni pratici suggerimenti:

Pianifica in anticipo : prepara un menù settimanale e procurati ingredienti base come latte vegetale e burro vegano. Scopri i cibi “accidentalmente vegani”: molti alimenti comuni, come pasta, riso, burro di arachidi e marmellate, sono già vegani. Procedi gradualmente: introduci i pasti vegani uno alla volta, senza fretta. Adatto le tue ricette preferite: sostituisci carne e latticini con vegetali alternativi nei piatti che ami. Esplora nuove opzioni: trova prodotti vegani che si adattino ai tuoi gusti. Informa te stesso: assicurazioni di assumere nutrienti essenziali, come proteine ​​e vitamina B12. Trova la tua motivazione: sia per salute, ambiente o animali, ricorda il motivo ti aiuterà a restare motivato. Cerca supporto: unisciti a comunità vegane online per consigli e ispirazione. Sii indulgente: gli errori fanno parte del percorso; non scoraggiarti. Divertiti: sperimentare nuove ricette e ingredienti per rendere piacevole il cambiamento.

Veganuary 2025 vede il supporto di influencer come Mrs Veggy e HonestlyGab e il coinvolgimento di oltre 100 aziende italiane. Carrefour propone offerte su prodotti vegetali e menu dedicati, Kioene lancia nuove ricette con proteine ​​vegetali, e Flower Burger presenta il nuovo Funny Crispy Burger . Altri marchi come Aldi, Lush e The Fork partecipano con promozioni e iniziative speciali.