Treni, circolazione in tilt per guasto sulla Roma-Firenze. Ritardi oltre i 90 minuti da Nord a Sud

Roma, 21 giugno 2024 – Un problema tecnico sulla linea dell’alta velocità fra Roma e Firenze sta causando ritardi e ripercussioni su tutta la rete ferroviaria del centro-sud Italia.

La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata sulla linea AV Roma-Firenze a causa di un inconveniente tecnico ad un treno tra Settebagni e Capena. I treni possono registrare ritardi fino a 70 minuti. Lo rende noto Rete ferroviaria italiana.

Una comunicazione delle 17.50 precisava poi che a circolazione è in graduale ripresa dopo un inconveniente tecnico a un treno tra Settebagni e Capena.

L’odissea del Frecciarossa Napoli-Venezia

“Il treno FR 9422 Napoli Centrale (12:09) - Venezia Santa Lucia (17:34) è previsto con un ritardo di 210 minuti per il cambio del materiale rotabile nei pressi di Capena”, si legge sul sito di Trenitalia.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.

I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. Treni Alta Velocità e Intercity instradati sulla linea convenzionale tra Settebagni e Orte con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60: l’elenco dei ritardi sul sito di Trenitalia.

La rabbia di Salvini

I disagi ferroviari segnalati anche nelle ultime ore sono motivo di forte imbarazzo e irritazione da parte del Mit. Il ministro Matteo Salvini è determinato a convocare i vertici di Fs, Trenitalia e Rfi "pur nella consapevolezza di alcune oggettive difficoltà (a partire dall’elevato numero di cantieri aperti) è necessario garantire un servizio il più possibile efficiente e rispettoso dei cittadini". Così fonti del Mit.

I cantieri

Dal 22 giugno al 29 luglio 2024, per consentire lo svolgimento di lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche. Le attività si svolgeranno in notturna (dalle ore 22:05 alle ore 05:05), a giugno, il 22/23, 23/24, 29/30 e 30/1° luglio, e il 13/14, 14/15, 20/21, 21/22, 27/28, 28/29 luglio. I treni coinvolti saranno: alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento delle linee Venezia-Roma/Napoli, Torino/Milano-Roma, Napoli-Firenze, Milano-Reggio C., Genova-Roma, in transito nella fascia oraria interessata dai lavori, subiranno modifiche d'orario con incremento dei tempi di viaggio fino a un'ora. Il treno InterCity 1579 della linea Prato Centrale-Roma Termini e i treni InterCity Notte Roma-San Candido, Roma-Trieste e Salerno-Torino subiranno modifiche d'orario. I treni InterCity Notte Milano-Siracusa, e viceversa, subiranno modifiche di percorso con la cancellazione della fermata di Firenze Campo di Marte e modifiche, parziali, d'orario. Alcuni treni del Regionale di Trenitalia delle linee Firenze/Chiusi-Roma, Ancona-Roma e Roma-Terni subiranno modifiche d'orario e di percorso.