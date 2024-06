Frecciarossa Napoli-Venezia fermo per un guasto: passeggeri per ore sotto il sole senza aria condizionata

Roma, 21 giugno 2024 – Odissea sui binari per il Frecciarossa 9422 Napoli Centrale-Venezia Santa Lucia. Partito alle ore 12:09, il treno era atteso nella città lagunare alle 17:34. Invece dopo pochi minuti aver lasciato la stazione di Roma si è fermato per un guasto in mezzo alle campagne di Settebagni, restando sotto il sole per oltre due ore peraltro senza aria condizionata. Con il passare del tempo, poi, è finita la riserva di bottigliette d'acqua del vagone ristorante mentre l'afa è diventata sempre più insopportabile. Impossibile aprire i finestrini su un convoglio dell'alta velocità e così - hanno raccontato alcuni dei passeggeri – la temperatura percepita è diventata di 50 gradi.

Il ritardo che si è accumulato è stato solo verso le 16.30 i passeggeri sono stati spostati su un altro convoglio. "Non ci risultano malori tra i passeggeri – fa sapere Rete ferroviaria italiana (Rfi) – il costo del biglietto verrà ovviamente restituito. Tutto quello che era a sulla carrozza ristorante è stato distribuito ai passeggeri e all'arrivo sono stati dati anche dei kit di assistenza".

A bordo c'erano anche bambini, anziani, una donna incinta e anche l'ex ministro ed esponente del Pd Dario Franceschini. "Il treno si è fermato prima a Settebagni, poi è ripartito è poco dopo in mezzo alla campagna si è fermato definitivamente per un guasto – ha raccontato all’AdnKronos –. All'inizio è stato terrificante perché le porte erano bloccate, era caldissimo e davvero mancava il respiro. Poi hanno aperto le porte ma per questioni di sicurezza non si poteva scendere e tutti si sono accalcati vicino alle porte per prendere un filo d'aria. C'era chi si stava sentendo male''.

"Non accuso nessuno. Per me è stata una brutta esperienza, per altri drammatica. Spero che quanto successo oggi aiuti a migliorare gli interventi in casi di emergenza", ha concluso.