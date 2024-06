Sciopero dei treni, maxi disagi

Treni cancellati o in forte ritardo. Fino a 80 minuti. È il bilancio dello sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria. Un’agitazione partita alle 3 di domenia e chiusasi alle 2 di oggi.

Diversi convogli in partenza e in arrivo alla stazione Termini di Roma – sia regionali che Alta Velocità – sono stati soppressi. Altri hanno avuto tra i 30 e i 40 minuti di ritardo. Ancora peggio, se possibile, è andata alla stazione centrale di Milano dove le cancellazioni hanno interessato quasi la totalità dei treni Trenord e diversi Treni Regionali e AV. I ritardi accumulati sono arrivati fino a 80 minuti. Regolare invece il servizio deiconvogli di Italo.

Secondo una prima stima, per quanto riguarda Trenord, in Lombardia ha circolato soltanto il 20% dei treni totali previsti. Per ovviare ai disagi, a partire da sabato Trenitalia ha inviato oltre 75mila tra sms e mail per informare preventivamente i passeggeri sui possibili problemi derivanti dello sciopero. Il call center ha gestito una media di 1.500 telefonate l’ora, quasi il triplo rispetto a una domenica ordinaria.