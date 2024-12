Capodanno a Roma, è caos. Mahmood e Mara Sattei si sfilano: “Tony Effe censurato, non andremo al Circo Massimo”

Roma, 18 dicembre 2024 – E a fianco di Tony Effe scese Mahmood. Poi fu la volta di Mara Sattei. Così il Capodanno a Roma, perse le sue stelle, finì nel caos. Il due volte vincitore del Festival di Sanremo non sarà al concerto al Circo Massimo, dal quale era stato escluso l’esponente della Dark Polo Gang. Pochi minuti dopo viene formalizzato anche il forfait di Mara Sattei che sui social si schiera al fianco dei colleghi.

Mahmood e Mara Sattei

“Ho aspettato fino all'ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all'esclusione di Tony Effe dal Capodanno di Roma – ha annunciato Mahmood su Instagram – . Ritengo sia una forma di censura per cui decido anche io di non partecipare al Capodanno della Capitale”. “Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d'arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere censura”, ha concluso il cantante.

Così Mara Sattei: "Date le decisioni prese in merito al Capodanno di Roma, anch'io non prenderò parte all'evento. Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione", scrive sui social.

Il caso

Il sindaco Roberto Gualtieri aveva chiesto “un passo indietro” a Tony Effe dopo le polemiche scaturite per la sua partecipazione alla serata: “È stato un errore”, aveva ammesso il primo cittadino. A chiedere l’estromissione dell’artista, tra l’altro romano doc, sono stati anche alcune esponenti del Pd capitolino, per via delle sue canzoni “offensive e misogene”. “Rispetto e amo tutte le donne. Mi dispiace che qualcuno ancora pensi il contrario”, ha cercato di difendersi Tony Effe sui social.

Ma Gualtieri non accetta che lo si accusi di censura: “Non c'è nessuna censura, non stiamo parlando del diritto sacrosanto di Tony Effe di esprimersi e di fare concerti a Roma, ma dell'opportunità di utilizzare risorse pubbliche dell'amministrazione, e quindi dei cittadini” per un artista “divisivo”.