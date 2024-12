Tony Effe lancia il ‘suo’ concerto di Capodanno a Roma: live al PalaEur

Roma, 19 dicembre 2024 – E ora è guerra aperta! Tony Effe terrà un concerto il 31 dicembre al PalaEur di Roma. Dopo l'esclusione dal Concertone al Circo Massimo organizzato dal Comune, il rapper annuncia a sorpresa un evento per festeggiare insieme ai fan l'arrivo del nuovo anno al Palazzo dello Sport della capitale. I biglietti per ‘Capodanno da Tony’ (questo il nome del live) saranno disponibili in vendita dalle 19 di oggi su Ticketone, saranno a prezzi calmierati. E, viste le polemiche, è facile ipotizzare che lo show sarà un sold out.

Il rapper Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda (Ansa)

In questi giorni l’artista ha raccolto ampia solidarietà. Intanto da parte di Mahmood e Mara Sattei, che hanno deciso, a loro volta, di non prendere parte all’evento della notte di San Silvestro organizzato dal Campidoglio. A loro si sono aggiunti colleghi cantanti e musicisti, oltre ad altre personalità del mondo dello spettacolo. In molti, come Emma e Giorgia, hanno parlato di censura. Di diverso avviso Vladimir Luxuria, molto delusa da queste voci sollevatesi in difesa di Tony Effe. “Quindi da ora in poi sdoganiamo qualsiasi linguaggio misogino, omofobo, contro i disabili… perché chi si oppone a questo linguaggio viene tacciato di censura. Si fanno gli interessi delle donne o delle case discografiche?”, ha scritto l’artista ed ex parlamentare su Facebook.

Intanto Nicolò Rapisarda (questo il vero nome del 33enne rapper) ringrazia sui social. "Sono sempre me stesso, non so fare l'attore, faccio musica e la musica non può essere censurata scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo – si legge su Instagram – grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione. 'Damme 'na mano', ci vediamo a Sanremo". A febbraio 2025, infatti, l’ex membro della Polo Gang sarà sul palco dell’Ariston con il brano ‘Damme ‘na mano’. Questa sua prima partecipazione al Festival arriva dopo un anno pieno di riconoscimenti: il suo album ‘ICON’ è stato il più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella chart Top of The Music di FIMI/GfK, mentre il tormentone estivo ‘Sesso e Samba’ (cantato con Gaia) è stato certificato Quadruplo Disco di Platino.