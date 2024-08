Ritardi treni: alta velocità in tilt. Cosa sta succedendo

Roma, 8 agosto 2024 – Alta velocità in tilt in diverse parti del Paese: un incendio ha fatto sospendere la circolazione sulla tratta tra Roma e Napoli, mentre dei guasti stanno rallentando la circolazione tra Milano e Bologna e tra Salerno e Paola.

Trenitalia fa sapere che “la circolazione è fortemente rallentata” tra Roma e Napoli per via di un incendio nei pressi dei binari tra Salone e Anagni, a cavallo delle province di Roma e Frosinone. Al momento attuale la circolazione sulla tratta è sospesa.

La Rete ferroviaria italiana fa sapere che i treni ad alta velocità sono dirottati sulla linea convenzionale, con conseguenti ritardi fino a un’ora e mezza. Non è esclusa la cancellazione di alcuni treni. Disagi previsti anche per il trasporto regionale sulle linee Roma-Napoli via Cassino e Roma-Pescara. Allerta anche per i passeggeri che viaggiano in Intercity: Trenitalia notifica che “possono subire limitazioni di percorso”.

Per quanto riguarda il punto dell’incendio, i Vigili del fuoco stanno intervenendo alla presenza dei tecnici di Rfi.

Prolemi anche sulla tratta tra Milano Centrale e Bologna Centrale, a causa di un guasto nei pressi del capoluogo emiliano. I tempi di percorrenza potrebbero allungarsi, fino a 60 minuti.

Nelle prime ore del pomeriggio, anche i treni – Alta Velocità, Intercity e Regionali – sulla tratta tra Salerno e Paola hanno subito ritardi a causa di un guasto cheha richiesto l’intervento dei tecnici ad Agropoli.

Sono quindi diversi i treni con ritardi superiori ai 60 minuti, cancellati o che terminano la loro corsa in una stazione precedente a quella prevista. La lista delle corse interessate può essere consultata a questo link. È inoltre possibile controllare lo status del proprio treno qui.

Notizia in aggiornamento