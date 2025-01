Roma, investe mortalmente un pedone e poi urta bus sulla Salaria

Roma, 9 gennaio 2025 – Ancora sangue sulle strade di Roma: verso le 22 di ieri, all’altezza del civico 999 di via Salaria, un pedone è stato investito mortalmente da un’autovettura guidata da un 21enne italiano. La vittima, un uomo di 34 anni originario delle Seychelles, è deceduto sul colpo.

Da quanto si apprende, l’automobile – una Open Grandland – procedeva nella carreggiata in direzione fuori Roma al momento dell’incidente, mentre l’uomo stava attraversando la strada. Dopo averlo falciato, il veicolo ha urtato un bus di linea.

Ferito anche il 21enne, che è stato portato all’ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti del caso. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia locale di Roma Capitale, incaricati di indagare sul caso. Il principale obiettivo è quello di risalire all’esatta dinamica del sinistro.

Sul posto intervenute ulteriori pattuglie in ausilio per la messa in sicurezza della zona, con le necessarie chiusure dell'area dell’incidente per consentire i rilievi.

Una vera e propria strage, quella dei pedoni in Italia: secondo il report Asaps pubblicato due giorni fa, ne muore uno ogni 18 ore. Molte delle vittime sono state investite sulle strisce pedonali e con il semaforo ancora verde, ma anche sui marciapiedi e alla fermata del bus. "Le notizie sono sconfortanti - sottolinea Giordano Biserni, presidente dell'Asaps - i dati sono in peggioramento con 475 pedoni morti, una cifra inaccettabile per un Paese civile, tragica fotografia dell'insicurezza sulle nostre strade”. Il Lazio è tra le regioni con il più alto numero di queste vittime.