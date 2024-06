Papa Francesco in visita a un condominio di Casal Bertone

Roma, 6 giugno 2024 – Festa grande nel quartiere romano di Casal Bertone per l'arrivo di un nuovo condomino. A tempo e assolutamente d'eccezione: papa Francesco. Nel pomeriggio il Pontefice farà il suo ingresso nel condominio di via Govone 29 per visitare e incontrare i residenti, nel segno della prossimità e della semplicità che caratterizzano il suo ministero petrino. Sarà un momento di preghiera e di catechesi nell'ambito delle 'Iniziative del giovedì' intraprese da Bergoglio – Papa in quanto vescovo di Roma e non il contrario – in diversi luoghi della Città eterna. È stato lui stesso a esprimere la volontà di recarsi in un palazzo di Casal Bertone, un quartiere negli anni soggetto all'abbandono, anche se in progressiva e faticosa ripresa. Qui cinque anni fa celebrò in piazza la messa del Corpus Domini e qui sorge la chiesa di cui il suo predecessore, Joseph Ratzinger, da cardinale è stato titolare: Santa Maria Consolatrice che il teologo tedesco tornò a visitare nel 2005, una volta vestito l'abito bianco del successore di Pietro.

Per venire incontro al desiderio di papa Bergoglio, nei giorni scorsi, è stato chiesto al parroco di Casal Bertone di presentare al Dicastero dell'Evangelizzazione alcuni condomini dove è prassi ospitare il quadro di Maria Consolatrice nel mese di maggio e di mantenere la riservatezza. I sopralluoghi effettuati dalle persone preposte alla sicurezza e all'organizzazione delle visite pontificie hanno scelto infine il condominio di Via Govone 29. Ad attendere il Papa, attorno alle 17, all'interno del cortile condominiale, si riuniranno i residenti del palazzo insieme al parroco e a monsignor Rino Fisichella, proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione.

Non è la prima volta che Francesco si reca in un condominio. Nel 2019 andò a Ostia, di fronte alla parrocchia Stella Maris, per benedire gli appartamenti delle case popolari. In quel caso, però, si trattò di una serie d'incontri fugaci e più personali, meno comunitari. Di contro oggi ci sarà più tempo a disposizione per trattenersi insieme con tutti i condomini, per un appuntamento all'insegna della preghiera, della vicinanza e della convivialità. In puro stile bergogliano.