L’ultimo addio al regista Paolo Taviani, cerimonia laica in Campidiglio: “Grazie per tutte le emozioni”

Roma, 4 marzo 2024 – Cerimonia laica per Paolo Taviani, il regista scomparso a Roma venerdì all’età di 92 anni. Il feretro è arrivato questa mattina in Campidoglio, accolto dalla moglie Nina Nervi, i figli e tanti colleghi e amici, oltre al sindaco Roberto Gualtieri con la fascia tricolore. La bara rimarrà esposta fino alle 13.

L’ultimo addio al grande regista che si terrà in sala Protomoteca – Leone d’oro alla carriera (1986), il suo ultimo film, Leonora Addio, è del 2022: l’unico girato senza il fratello Vittorio, scomparso nel 2018 – sarà un momento di grande commozione, che alternerà ricordi e parole di stima da parte di chi ha conosciuto il regista nella vita e sul set. Oggi, lunedì 4 marzo, sarebbe stato il giorno del compleanno di Lucio Dalla, che venne scoperto proprio dai fratelli Taviani nel film 'I sovversivi’ del 1967.

Il regista Paolo Taviani, scomparso a Roma il 29 febbraio

Gualtieri: “Profonda gratitudine”

"Oggi non deve essere solo una giornata di tristezza per la grave perdita, siamo qui anche per esprimere un sentimento comune di affetto e profonda gratitudine per tutto ciò che Paolo ha donato a noi con la sua arte". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla cerimonia funebre del regista Paolo Taviani nella sala della Protomoteca.

"Un momento pubblico di commiato che gli deve questa città – ha aggiunto – la prima cosa che mi sento di dire è un enorme grazie per tutte le emozioni che ci avete fatto vivere, Paolo e Vittorio. Opere rimaste nella storia del cinema mondiale". Il sindaco ha poi ricordato: "Da giovane aspettavo con emozione la nuova uscita di un nuovo film di Paolo e Vittorio".

Vip e persone comuni per l’ultimo addio

Vicino alla bara del grande regista, esposta in Campidoglio dalle 10 alle 13, i figli Ermanno e Valentina, insieme ai nipoti. Tanti gli amici arrivati nella sede dell’istituzione capitolina per rendere omaggio al cineasta, tra loro anche Laura Morante, Lello Arena, Mario Martone. Il pubblico dei fratelli Taviani non ha dimenticato Paolo: una lunga fila di persone ha atteso dalle prime ore del mattino di entrare in sala per portare un fiore al regista toscano, scomparso il 29 febbraio.

È arrivato anche Nanni Moretti che, visibilmente commosso, ha sempre detto di essere in debito con i fratelli Taviani per il suo cinema e ha scelto il nome del suo altre ego dei primi film, Michele Apicella, dedicandolo al film dei fratelli Taviani, 'San Michele aveva un gallo'.

La cerimonia laica

Tra gli interventi previsti durante la cerimonia di questa mattina, quelli del regista Marco Bellocchio, Roberto Cicutto, produttore cinematografico già presidente dell'Istituto Luce e della Biennale di Venezia, di Pupi Avati e dell'attore Claudio Bigagli, protagonista di molti film dei Taviani.

"L'avevo sentito quando ero tornato a casa dopo aver avuto un problema di salute ed era entusiasta per l'ultimo film che voleva fare: mi ha detto che ero la prima persona che chiamava e mi ha detto che era pronto per ricominciare i lavori. Un dolore grandissimo la sua scomparsa". Sino le parole del collega Pupi Avati, arrivato in Campidoglio per la cerimonia laica di Paolo Taviani. "Il mio grande rammarico – aggiunge – è che il suo ultimo film 'Leonora addio' non è stato apprezzato in Italia, come invece è stata apprezzata dall'estero. È un capolavoro assoluto e io di questo non riesco a capacitarmi".