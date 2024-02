E’ morto il regista Paolo Taviani, aveva 92 anni

Roma, 29 febbraio 2024 – E’ morto a Roma il regista Paolo Taviani. Aveva 92 anni. Si è spento nella clinica villa Pia, dopo una breve malattia, circondato dai suoi cari: al capezzale la moglie Lina Nerli Taviani e i figli Ermanno e Valentina. Lunedì 4 marzo si terrà la cerimonia laica funebre alla Promototeca del Campidoglio dalle 10 alle 13.

Il grande regista Paolo Taviani insieme al fratello Vittorio (morto nel 2018) ha firmato capolavori della storia del cinema italiano: da Padre Padrone a La Notte di San Lorenzo a Caos fino a Cesare deve morire.

I fratelli Paolo e Vittorio Taviani (Ansa)

Paolo Taviani era nato a San Miniato, in provincia di Pisa, il 8 novembre 1931. Con il fratello, di due anni più grande, ha diretto film trai più importanti della nostra cinematografia, raccontando la realtà, la storia, le contraddizioni del nostro Paese. Figli di un avvocato antifascista, i fratelli Taviani hanno abbandonato gli studi in Legge per darsi al cinema. Trai primi lavori, hanno realizzato una serie di documentari a sfondo sociale. Il debutto sul grande schermo risale al 1962, quando i Taviani hanno firmato il lungometraggio 'Un uomo da bruciare', con Gian Maria Volonté, ispirato alla vita di Salvatore Carnevale, bracciante, socialista di Sciara, in provincia di Palermo, attivo nel sindacato e nel movimento contadino, freddato da killer in Sicilia nel 1955.