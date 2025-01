Trump, Meloni e Macron burattini nelle mani di Musk: il murale di Harry Greb apparso a Roma

Roma, 20 gennaio 2025 - Il burattinaio Elon Musk con il dito alzato in segno di approvazione, sulle sue ginocchia è seduto Trump e ai piedi i due ‘fidi’ alleati: Meloni e Macron raffigurati come burattini. È l’immagine del murale apparso oggi a Roma, ad opera dello street artist capitolino Harry Greb. Una scena dissacrante comparsa a poche ore dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

Elon Musk e Donald Trump nel murale di Harry Greb

Nel giorno dell’insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti, lo street artist romano Harry Greb torna a raccontare il suo punto di vista e lo fa in maniera pungente e ironica. 'Optimus e il Ventriloquo' è il titolo dell'ultima opera apparsa nella notte nel cuore di Roma in via della Pilotta.

Il murale di Greb dipinto nella notte a Roma

Il futuro presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, viene rappresentato con il corpo del famoso robot di Elon Musk (Optimus) e la faccia da burattino. Stessa sorte per una accondiscendente Giorgia Meloni e un compiaciuto Emmanuel Macron. Nell'opera di Greb, i premier sembrano tre pupazzi manovrati dal ventriloquo Elon Musk, soddisfatto di poter influenzare non soltanto il mondo economico, ma adesso anche quello politico