Omicidio a Primavalle: fermato il coetaneo della 17enne Maria Michelle Causo

Roma, 29 giugno 2023 - Sarà l’autopsia a fare luce sull'omicidio di Maria Michelle Causo, la diciassettenne trovata cadavere dentro un carrello dello spesa a Primavalle, alla periferia nord di Roma. Intanto è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il coetaneo che ha trasportato il corpo per un centinaio di metri in strada nascondendolo all'interno di un sacco della spazzatura. Si tratta di un ragazzo originario dello Sri Lanka ma nato a Roma. Per lui l'accusa è di omicidio. Il fermo è scattato al termine dell'interrogatorio del minore in Questura e ora dovrà essere convalidato.

Da un primo esame esterno sarebbero emerse diverse ferite da accoltellamento sul corpo della vittima.

E' stata una scena da film horror quella che si è trovata davanti il testimone che ha dato l’allarme: ha notato il giovane trascinare per strada il carrello della spesa dal quale cadevano vistose gocce di sangue. Dopo la segnalazione fatta al centralino del 112 le forze dell'ordine sono giunte immediatamente scoprendo all'interno del carrello il corpo ormai senza vita della giovanissima vittima.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma e gli agenti del commissariato Primavalle, che si trova a poca distanza dal luogo del ritrovamento del corpo, hanno seguito le tracce ematiche lasciate per strada e sono risaliti a una palazzina a pochi metri, in via Giuseppe Benedetto Dusmet, facendo concentrare i sospetti su un amico della vittima, anch'egli minorenne. Il giovane è stato quindi portato in Questura e interrogato tutta la notte, intanto la polizia scientifica ha compiuto rilievi all'interno dell'abitazione del giovane dove, secondo l'ipotesi investigativa, potrebbe essere avvenuto l'omicidio al termine di un litigio tra i due.

Increduli gli abitanti del quartiere. "Era in classe con me, era una ragazza tranquilla, forse un po' agitata, ma come ognuno di noi. Era la classica ragazza di periferia", ha detto uno dei compagni di classe della diciassettenne, che frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman. "Abbiamo saputo della notizia ma inizialmente non sapevano chi fosse. Poi la terribile scoperta", ricorda una signora, mamma di un’altra ragazza.