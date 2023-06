Il cadavere di una donna trovato in un cassonetto a Roma

Roma, 28 giugno 2023 - Il cadavere di una donna è stato scoperto questo pomeriggio mercoledì 28 giugno verso le 16 a Roma, all'interno di un cassonetto dell'immondizia.

Il macabro ritrovamento è stato fatto in via Stefano Borgia nel quartiere Primavalle. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile, i colleghi del commissariato locale e la scientifica per i rilevi.

Secondo le prime informazioni il corpo sarebbe di una donna di corporatura esile, lasciato accanto a un cassonetto. A lanciare l’allarme un passante.

* Notizia in aggiornamento