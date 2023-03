Roma, neonato morto dopo la circoncisione: due donne fermate, indagata anche la mamma

Neonato morto a Roma dopo la circoncisione (immagini di repertorio)

Roma, 27 marzo 2023 - Due donne fermate per la morte del bimbo di venti giorni dopo una circoncisione. Indagata anche la madre, di origine nigeriana che avrebbe fatto circoncidere il nenonato in casa, di Montecompatri, da personale non qualificato Le due donne fermate vicino a Roma da carabinieri, di origine nigeriana, sono accusate di omicidio preterintenzionale aggravato ed esercizio abusivo di una professione. La madre del bambino, indagata in stato di libertà, è indiziata per concorso in omicidio preterintenzionale. Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha consentito di raccogliere gravi indizi sul coinvolgimento delle due donne: la madre del neonato avrebbe chiesto ad una di contattare l'amica per eseguire la circoncisione al figlio nella propria abitazione. Cos'è successo Anche la madre del bambino, 33 anni, è indagata in stato di libertà, indiziata per concorso in omicidio preterintenzionale. Nei giorni scorsi la madre del neonato - che viveva sola con il figlio, il marito lavora all'estero - ha chiesto ad una delle due nigeriane di contattare la seconda per eseguire la circoncisione al figlio nella propria abitazione di Montecompatri, ai Castelli Romani. Ma la mattina del 24 marzo scorso la mamma, disperata, vedendo lo stato in...