Roma, un altro incidente mortale: 45enne si ribalta con lo scooter alla Bufalotta. É la 180esima vittima da inizio anno

Roma, 2 dicembre 2023 – Un altro incidente mortale sulle strade di Roma è avvenuto ieri sera in zona Bufalotta e porta a 180 il bilancio delle vittime dall’inizio dell’anno nella provincia. È successo intorno alle 20 in via di Tor San Giovanni dove, dai primi accertamenti, un 45enne a bordo del suo scooter si è ribaltato per motivi ancora non chiariti e ha perso la vita cadendo sull’asfalto.

I soccorsi

Per i rilievi sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia di Roma Capitale mentre all’arrivo dei soccorsi non c’è stata possibilità di salvare la vita al 45enne. Secondo una prima ricostruzione nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli: il 45enne a bordo di uno scooter Honda Sh 150 proveniva da via Bufalotta, direzione via Teza e, per cause non ancora chiarite, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato e l’ha sbalzato sull’asfalto. Le indagini sono in corso per risalire all'esatta dinamica dell'incidente.

Con quest’ultimo incidente, dall’inizio dell’anno nella provincia di Roma le vittime della strada sono 180 e circa la metà erano conducenti di veicoli a due ruote.

