Roma, incidente sulla Cassia: motociclista 30enne muore nello scontro frontale con un’auto

Roma, 20 novembre 2023 – Un altro incidente mortale a Roma che porta a 176 il numero di vittime sulle strade della Capitale e provincia dall’inizio dell’anno. Un uomo di 30 anni, originario dell'Ecuador e da tempo residente nella provincia di Roma, ha perso la vita all’alba di oggi, in via Cassia Nuova all’altezza del civico 150, dopo uno scontro frontale tra la sua moto e un’auto guidata da un 19enne italiano rimasto ferito e portato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del XV gruppo Cassia della Polizia locale per i rilievi.

Cosa è accaduto

Sono ancora in corso gli accertamenti e non è chiara la dinamica che ha portato allo scontro frontale tra i due veicoli, ma la vittima 30enne stava viaggiando lungo la Cassia Nuova sulla sua moto Honda 125 quando, all’altezza del parco di Veio, si è scontrato in pieno con la Toyota Yaris guidata dal 19enne che procedeva in senso opposto. Il ragazzo italiano alla guida dell’auto è stato trasportato al policlinico Umberto I per curare le ferite riportate e anche per gli accertamenti di rito sull'eventuale assunzione di alcol e droghe i cui esiti non sono ancora noti.

