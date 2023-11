Rocca di Papa, scuolabus prende male una curva e si ribalta: feriti tre bambini e l’autista

Rocca di Papa (Roma), 23 novembre 2023 – Paura questa mattina per un incidente a uno scuolabus con 7 persone a bordo, di cui 5 bambini, che si è ribaltato a Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani. Hanno riportato contusioni l'autista del pulmino e tre bambini che sono stati trasportati in codice giallo in ospedale per accertamenti. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della Sezione Radiomobile di Frascati.

Cosa è accaduto

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina quando lo scuolabus, mentre percorreva una curva in via San Sebastiano a Rocca di Papa, è uscito dalla sede stradale e si è ribaltato su un fianco. Sono in corso gli accertamenti per comprenderne il motivo e, per ora, non viene escluso nulla, né un eventuale guasto al veicolo né una manovra sbagliata dell’autista. A bordo del pulmino, oltre al guidatore, c’erano come passeggeri un assistente e 5 bambini di 12 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasportato tre bambini e il conducente in codice giallo in ospedale.

