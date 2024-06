Roma, donna ferita soccorsa in strada. Nel “suo” appartamento trovato un uomo impiccato

Roma, 26 giugno 2024 – Una donna ferita e soccorsa in strada. Un uomo impiccato nella sua abitazione (dopo che la donna era stata portata in pronto soccorso). Sono gli elementi di un giallo che gli inquirenti stanno cercando di risolvere.

Una donna con ferite da arma da taglio all'addome e a un braccio è stata soccorsa in via Castel Cellesi, in zona Grottarossa a Roma. La cittadina dello Sri Lanka, di circa 50 anni, è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il 118 e i carabinieri della stazione Tomba di Nerone e della compagnia Trionfale. Nell'abitazione da cui è stata vista uscire gli investigatori hanno trovato un uomo morto impiccato. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. Si attende l'arrivo medico legale e del magistrato.

L'ipotesi, al momento, sarebbe quella del tentato omicidio e del successivo suicidio. Le indagini sono in corso. L’uomo avrebbe accoltellato la compagnia e poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi: questa la ricostruzione più accreditata al momento. I pm del pool antiviolenza, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, disporranno nelle prossime ore l'autopsia sul corpo dell'uomo.