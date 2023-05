Fiumicino, Mario Baccini proclamato sindaco. Primo incontro: i pescatori

Fiumicino (Roma), 17 maggio 2023 - Questa mattina Mario Baccini è stato proclamato ufficialmente sindaco della città di Fiumicino. "Un momento di forte emozione - ha detto il neo primo cittadino, dopo l'atto ufficiale - Assolverò alle mie funzioni con serietà e responsabilità, sempre nell'interesse della città e dei suoi cittadini".

La prima uscita pubblica è stata rappresentata dall'incontro con monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo della diocesi di Porto e Santa Rufina. "Sto ricevendo centinaia di messaggi e di telefonate. Grazie a tutti i cittadini di Fiumicino che hanno voluto il cambiamento e la discontinuità - ha aggiunto - Lavorerò da subito per il bene di Fiumicino, una città proiettata nel futuro. Come ho più volte ribadito in campagna elettorale, ci sono tutte le condizioni per sviluppare le potenzialità di un grande comune. Bisogna iniziare da subito. So bene che non c'è un solo minuto da perdere", ha concluso Baccini.

L’incontro con i pescatori

Dopo la proclamazione, in mattinata, il neo sindaco di Fiumicino, ha incontrato, nel suo primo vertice operativo nell'aula consiliare, i pescatori e gli operatori portuali, in rappresentanza di 26 attività, per affrontare la problematica e l'emergenza della passerella pedonale sul canale navigabile, la cui agibilità legata al sollevamento sta mettendo in difficoltà da giorni il comparto, con le imbarcazioni che non riescono ad uscire, "in sicurezza", dal porto.

Con il sindaco presenti il Comandante della capitaneria di porto Giuseppe Strano, il legale delle imprese della pesca, Massimiliano Gabrielli, alla presenza dei consiglieri comunali eletti. "Stiamo intervenendo in urgenza per dare una risposta immediata alle esigenze della nostra flotta peschereccia - ha riferito Baccini - soprattutto per la grande pesca, le cui imbarcazioni non riescono ad uscire in mare ed a garantirsi la sopravvivenza, in quanto tutti i problemi pregressi sono stati accumulati fino ad oggi. Interveniamo quindi sia sull'emergenza sia a lungo respiro".