Roma, una donna uccisa da un albero abbattuto dal vento

Roma, 25 novembre 2023 – Un albero abbattuto dal vento ha ucciso una donna anziana a Roma. È successo questa mattina in via di Donna Olimpia, all'altezza del civico 50, nel nel quartiere Monteverde. Il tronco è finto sulla carreggiata.

La vittima ha circa 80 anni ed è rimasta schiacciata sotto il peso di un albero caduto per il forte vento. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con il supporto di una gru e di un carro sollevamenti. L'accesso alla via è stato chiuso al transito pedonale per circa metri 150 per le verifiche di tutti gli alberi presenti.

Forti raffiche di vento stanno soffiando sulla Capitale e in tutta la provincia romana: sono oltre 200 le richieste di intervento giunte alla Sala Operativa del 115.

Allerta vento in zona Alessandrino

Un’altra donna è rimasta ferita dalla caduta di rami dagli alberi mentre camminava sul marciapiede nel quartiere Alessandrino a Roma. È accaduto in via del Pergolato. I vigili del fuoco sono intervenuti in via del Pergolato, in zona Alessandrino, per dei rami caduti che hanno ferito una donna che transitava a piedi sul marciapiede. Nel complesso i vigili del fuoco hanno effettuato circa 70 interventi e altri 80 sono in coda.

Notizia in aggiornamento

