Roma, paura per Chris Smalling: nuovo furto nella notte in casa del difensore

Roma, 31 ottobre 2023 – Paura per Chris Smalling: il difensore della Roma è stato vittima la scorsa notte di un furto in casa. Un gruppo di persone si è introdotto nell'appartamento del 34enne calciatore inglese in zona Tor Carbone, nella Capitale, e, dopo aver infranto il vetro di una finestra, hanno tentato di portare via la cassaforte.

I precedenti

Non è la prima volta che Smalling subisce una rapina in casa: lo scorso agosto è stato sventato un tentato furto ai sui danni, mentre nell’aprile del 2021 tre persone incappucciate ed armate portarono via gioielli e orologi preziosi dopo aver costretto il giocatore ad aprire la cassaforte. Quella notte in casa di Smalling c’erano anche la moglie e il figlio piccolo.

Le indagini

Sul posto i poliziotti del commissariato Celio e i colleghi della Polizia scientifica. All’arrivo delle forze dell'ordine ladri erano già fuggiti con il bottino. Sono in corso accertamenti con l'obiettivo di quantificare la somma rubata. Le indagini sono in corso.

Notizia in aggiornamento

