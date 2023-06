Centenario Aeronautica, in volo anche il presidente della Roma

Roma, 18 giugno 2023 – In volo tra i piloti che fanno grande la Forza Azzurra oggi c'era anche il presidente della Roma Dan Friedkin che, in occasione dell'air show per il centenario dell'Aeronautica Militare a Pratica di Mare, ha pilotato un velivolo della sua squadra acrobatica Horsemen Flight, “unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio in Aeronautica Militare fino al 1960", scrive in un tweet l’Aeronautica militare. Per l'occasione ha indossato sulla tuta lo stemma della squadra giallorossa, i colori appunta della squadra calcistica della Roma.

Centenary of the Italian Air Force

Airshow con velivoli storici

"Una giornata emozionante oggi alla manifestazione aerea per il centenario dell'Aeronautica militare. Una delle tante iniziative che accompagneranno tutto il 2023 per celebrare i primi 100 anni dell'Arma azzurra. Non solo un Airshow unico e straordinario ma molto di più, per le tante esibizioni di velivoli storici nonché di aeromobili ultramoderni e lo spettacolo acrobatico delle Frecce Tricolori. Una festa meravigliosa che ha richiamato migliaia di visitatori che hanno visto la nostra Aeronautica militare in tutte le sue sfumature e nei suoi impieghi", sono le parole della sottosegretaria alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, presente oggi alla manifestazione per i 100 dell'Aeronautica militare nell'aeroporto Mario De Bernardi di Pratica di Mare, nella città metropolitana di Roma, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Aerei di ieri e di oggi che hanno attraversato i cieli del mondo - ha detto Rauti - e continuano a servire l'Italia e gli italiani. Dietro la manifestazione di oggi e il calendario annuale delle celebrazioni del centenario c'è un grande lavoro di squadra e tanto impegno; anche a questo dobbiamo pensare quando ci emozioniamo e stiamo con lo sguardo rivolto verso l'alto. A tutti coloro che sono impegnati nella gigantesca macchina organizzativa, un immenso e infinito grazie".

Mattarella partecipa alle celebrazioni dei cento anni dell'Aeronautica

In cielo dal 1923

Dal 1923 fino a oggi, passando per il 1940 e il 1950, con rievocazioni d'epoca e velivoli che hanno fatto la storia della Forza Azzurra. A Pratica di Mare il centenario dell'Aeronautica Militare è una manifestazione aperta a tutti, la festa di un Paese intero che è diventato grande con una aviazione da sempre all'avanguardia e che negli anni '20 del secondo millennio punta sempre più in alto con la tecnologia che non conosce nuvole e limiti. A Campo 100, dove figuranti con la passione per l'Aeronautica si prestano a vestire i panni degli aviatori che furono, anche il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica Militare, generale Luca Goretti, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.