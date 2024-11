Bodycam e pulsanti antipanico sui mezzi pubblici di Roma. Rocca: “Segnale contro la violenza”

Roma, 11 novembre 2024 - Bodycam, pulsanti antipanico collegati al 112 e geolocalizzazione dei bus. Sono alcune delle misure in arrivo per contrastare le violenze contro i conducenti degli autobus di Roma e della provincia in vista del Giubileo. Stamattina in prefettura è stato firmato il protocollo d'intesa con Regione e Roma Capitale per aumentare la sicurezza sui mezzi pubblici capitolini, sempre più spesso presi d’assalto da balordi e rapinatori.

Tra le altre misure, anche una mappatura delle zone più a rischio e un tavolo permanente per la sicurezza. "Oggi è una bella giornata per aumentare la sicurezza della città. Un segnale atteso da tempo dalle nostre comunità. Un segnale forte contro il fenomeno della violenza sul trasporto pubblico locale", ha detto il governatore Francesco Rocca alla stipula del protocollo sicurezza.

Cosa prevede il protocollo sicurezza

Le bodycam saranno installate sulle divise dei controllori in servizio sulle linee Cotral che servono non solo le zone periferiche di Roma, ma molte zone del Lazio, mentre i ‘panic button’ saranno collegati al numero di emergenza 112. "Questo passo è importantissimo per dare sicurezza ai viaggiatori e al personale", ha sottolineato il governatore Francesco Rocca in merito al protocollo sicurezza siglato oggi in prefettura.

L’accordo è stato firmato stamattina in prefettura dal prefetto Lamberto Giannini, dal sindaco capitolino Roberto Gualtieri, dal presidente della regione Francesco Rocca e dai vertici delle aziende del trasporto pubblico locale e da rappresentanti sindacali di settore.

Rocca: “Bodycam entro fine novembre”

"Entro fine novembre, per i controllori Cotral partiranno le bodycam. Sono in una fase sperimentale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, alla firma del protocollo d'intesa per la promozione e sicurezza nel trasporto pubblico locale, avvenuta in prefettura, a Roma. "La misura è parte di un accordo sottoscritto con le organizzazione sindacali pochi giorni fa - ha continuato Rocca - Anche per ragioni di privacy, passo passo verificheremo che sia uno strumento legato esclusivamente alla sicurezza dell'operatore".