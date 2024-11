Si rompe il motore dell’aereo, atterraggio di emergenza a Fiumicino

Roma, 10 novembre 2024 – Atterraggio di emergenza a Fiumicino per un aereo della compagnia cinese Hainan Airlines diretto a Shenzhen, in Cina. Il Boeing 787-9 Dreamliner era decollato proprio dallo scalo romano intorno alle 10.30. Ma dopo una cinquantina di minuti è stato costretto a rientrare per un’avaria al motore destro.

Secondo il sito di notizie di aviazione FL360aero l’aero ha effettutato 11 movimenti circolari in cielo prima di fare ritorno al Leonardo da Vinci.

Video diffusi sul web riprendono il Boeing in volo su Roma mentre dal motore destro escono fiamme.

I passeggeri a bordo starebbero tutti bene.

Notizia in aggiornamento