Tutto pronto anche alla Spezia per la prima edizione de ‘La Giornata della Ristorazione’.

Una prima edizione con protagonista il pane. Esordirà così il 28 aprile 2023 “La Giornata della Ristorazione”, un’iniziativa ideata da Fipe per valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana.

L’evento riunirà, sotto il comune denominatore dell’ospitalità, chef e ristoratori a tutti i livelli. Parteciperanno ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e taverne.

La missione per tutte queste attività sarà semplice: creare una propria ricetta a base di pane, coniugando l’elemento centrale e quotidiano della tradizione gastronomica del Paese con l’unicità delle ricette del nostro territorio. Un’idea popolare, inclusiva, solidale e profondamente etica che invita tutti a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità. La giornata della Ristorazione rappresenta infatti prima di tutto una fondamentale occasione sociale per rieducare l’uomo a vivere assieme. Gli ultimi anni sono stati intensi, pieni di criticità e di sfide, per il mondo dei Pubblici Esercizi. Il 28 aprile sarà un’occasione per reagire, richiamandosi alla “Carta dei Valori della Ristorazione Italiana”, il Manifesto che anche tanti commercianti hanno sottoscritto e che sintetizza i punti di riferimento valoriali e ideali del settore.

Fipe Confcommercio La Spezia mirerà a raggiungere un duplice obiettivo, sia tramandare la tradizione culinaria che ci contraddistingue, sia far conoscere la stessa a chi viene da fuori, ai turisti di tutto il mondo. Sono già più di una ventina i ristoranti che hanno deciso di aderire nella provincia della Spezia e di mettersi in gioco.

E’ ancora possibile iscriversi in maniera semplice e gratuita, per farlo i locali interessati dovranno registrarsi sul sito https://giornatadellaristorazione.com, cliccare sul tasto ADERISCI e indicare un piatto a scelta. Una volta effettuata l’adesione sulla piattaforma, sarà possibile accedere all’area riservata tramite il tasto LOG-IN. Qui si potranno eventualmente modificare o aggiornare i dati e inserire la ricetta che si vuole proporre.

In occasione della Giornata della Ristorazione, FIPE promuoverà inoltre un’iniziativa di Charity attraverso un importante contributo economico che verrà devoluto a favore di Caritas.