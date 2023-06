Chigiana International Festival & Summer Academy. Dedicata a Luciano Berio l’edizione più ampia di sempre

Oltre 100 eventi, 6 grandi concerti sinfonici, 6 titoli d’opera, 9 prime esecuzioni, 890 interpreti musicali, 42 compositrici e compositori viventi coinvolti. Sono i numeri della 9ª edizione del Chigiana International Festival & Summer Academy, dedicato quest’anno al tema del rapporto tra Parola, titolo dell’intero festival, e suono.

Nell’anno del Centenario delle attività concertistiche chigiane, a Siena e nelle più belle località della Toscana, si terrà l’edizione del festival più ampia di sempre, in collaborazione con il Comune di Siena.

«Questa 9ª edizione – sottolinea il Direttore artistico Nicola Sani – consolida il modello di Academy Festival quale centro di produzione unico nel suo genere in Italia, legato alla 92ª edizione dei Corsi estivi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana, con 32 corsi di alto perfezionamento e 5 laboratori di produzione».

A Luciano Berio, nel ventennale della scomparsa (1925-2003), è dedicato il focus contemporaneo. La Chigiana lo ricorda con 30 tra i suoi lavori strumentali e vocali maggiormente significativi.

9 le prime esecuzioni in programma, tra cui i Sei nuovi capricci per violino solo e un saluto di Salvatore Sciarrino, commissionati dalla Chigiana ed eseguiti in prima mondiale dal violinista Ilya Gringolts (18.07), l’azione scenica per 5 voci e 11 strumenti Protocolli di Fausto Razzi (10.07) e la creazione intermediale di Andrea Molino La vérité, pas toute, per voci, percussioni, live electronics e 16 telecamere, commissione Chigiana (14.07).

Tra gli eventi più attesi del Festival, il Concerto per l’Italia in Piazza del Campo (19 luglio). Daniele Gatti dirigerà l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Lilya Zilberstein solista al pianoforte. Diretta su RAI 5 e RaiPlay e su RAI Radio3.

Da non perdere il 29 e 30 agosto la nuova produzione scenica del Dido & Aeneas di Henry Purcell, in coproduzione con il Mozarteum di Salisburgo, completato dalla nuova creazione di teatro musicale commissionata a Henry Fourès, intitolata Elissa. Dirige Kai Röhrig.

Appuntamento speciale il 9 agosto per il grande concerto sinfonico nell’Abbazia di San Galgano, con la direzione di Luciano Acocella alla testa dell’Orchestra Senzaspine. Il Chigiana International Festival & Summer Academy porta la grande musica classica nella cornice unica ed evocativa dell’Abbazia a cielo aperto di San Galgano, luogo tra i più suggestivi d’Italia. In programma l’esecuzione della Sinfonia n. 3 di Schubert e la Sinfonia n. 3 di Brahms.

Il 31 luglio e il 1 agosto il Chigiana OperaLab – protagonisti gli allievi del corso di direzione d’orchestra tenuto da Daniele Gatti, con i cantanti dello Young Artists Program dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e l'Orchestra Senzaspine di Bologna – propone Trilogia verdiana, spettacolo composto da tre momenti tratti da celebri opere di Giuseppe Verdi, con la regia di Lorenzo Mariani, le scene e i costumi di William Orlandi, le luci di Gianni Mirenda e la partecipazione dei neo diplomati della Verona Accademia per l'Opera e degli allievi dell'Accademia di Brera.

L’11 agosto Nicola Piovani ritorna alla Chigiana con un avvincente spettacolo di teatro musicale intitolato Note a margine, con le immagini di Milo Manara.

Infine il suggestivo Chianti Classico Experience, ciclo di concerti tra musica e vino in selezionate cantine del territorio senese, in collaborazione con Consorzio Vini Chianti Classico

Info: tel. 0577-220922, e-mail: [email protected]

Biglietti: www.chigiana.org o www.TicketOne.it