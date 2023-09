MICAM Milano: il settore calzaturiero torna a splendere

MICAM Milano, il salone Internazionale della Calzatura torna dal 17 al 20 settembre 2023 a fieramilano (Rho) con la sua 96esima edizione. Qualità, sostenibilità, innovazione e attenzione ai giovani sono come sempre i driver della manifestazione.

I marchi presentati sono 1024 di cui 520 italiani e 504 internazionali provenienti da oltre 30 Nazioni, al primo posto la Spagna con oltre 100 aziende.

Il mercato, sempre dinamico, continua a offrire occasioni di riflessione per tutto il settore: MICAM sarà ancora una volta il momento più importante d’incontro e confronto tra professionisti. “Micam guida la ripresa del settore calzaturiero nazionale e gioca un ruolo chiave per l’affermazione delle nostre aziende che hanno bisogno del supporto fieristico per affermarsi e svilupparsi nei mercati internazionali – spiega la Presidente di MICAM Giovanna Ceolini – Auspico che la manifestazione possa ancora una volta confermarsi quale insostituibile occasione di business e volano di un comparto dalla grande rilevanza in termini economici ed occupazionali.

Con oltre 3.700 aziende e più di 72.000 addetti questo segmento produttivo è uno dei pilastri assoluti del sistema moda. Come da tradizione inoltre ricordo che MICAM è un faro acceso sulle nuove tendenze a partire dalla sostenibilità che non è più un trend di breve periodo ma un fattore chiave nelle decisioni d’acquisto del cliente. Un paradigma che, insieme alla digitalizzazione, sta trasformando l’industria calzaturiera accompagnandola nel futuro”.

Giovani creazioni: le iniziative per emergenti e startup

Il talento dei giovani è come sempre al centro di MICAM grazie alle tante iniziative che puntano a promuoverlo e a farlo scoprire agli operatori. A partire dall’area dedicata agli Emerging Designers che ospiterà 12 creativi selezionati da un’apposita giuria provenienti da tutto il mondo. Sostenibilità e originalità sono le parole chiave delle collezioni presentate: materiali riciclati o riciclabili, attenzione alla filiera produttiva, Made in, sono solo alcune delle caratteristiche delle calzature che saranno proposte. I 12 Emerging Designers di quest’anno sono: Belledonne Paris, (Francia) con la collezione Sporty chic, Bonamaso’ (Spagna) con la collezione Save the planet, Caplait (Francia) con la collezione Folkart, Daniela Uribe (Colombia) con la collezione Heartbreak, Judy Mazzotti (Italia) con la collezione Squid game, Minacapilli (Svizzera) con la collezione Sex and the City, Mosca Shoes (Argentina) con la collezione Cowgirl, Pierini Calzature (Italia) con la collezione Elite, Room (Brasile) con la collezione Bauhaus, Socque (Francia) con la collezione Come together, Tachino Chie (Giappone) con la collezione Savile Row, Ubac (Francia) con la collezione Jump.

L’area Italian Start Up sempre al padiglione 1 dedicata alle eccellenze nascenti. La curiosità e la fantasia di giovani realtà italiane daranno vita ad una serie di proposte fuori dal coro per originalità, sostenibilità e utilità.

In collaborazione con Startupbootcamp e grazie al supporto di ICE e MAECI, le startup presentate saranno: Blockvision, CDCStudio, Dotzero e Sneaknit.

Blockvision punta ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della filiera della moda attraverso un tag NFT cucito al prodotto. In questo modo è possibile per i consumatori verificare l'identità digitale di un capo o di una calzatura e immergersi nel lungo viaggio che ha portato alla sua creazione.

CDCStudio ha brevettato cōēo, una nuova tecnologia per riutilizzare tessuti di scarto e pelle grazie al polietilene riciclato. Il processo brevettato crea un nuovo materiale impermeabile, antivento e sostenibile. CDCStudio aiuta le aziende che lavorano nel settore della moda a trasformare i loro rifiuti e rimanenze in un nuovo tessuto, riutilizzando così i propri scarti.

DotZero è una start-up fashion specializzata in calzature. La sua mission è quella di trovare soluzioni innovative, responsabili ed artigianali per la produzione dei prodotti e sensibilizzare l’audience riguardo alla sostenibilità ed il consumo consapevole.

Sneaknit utilizza tecnologie di maglieria avanzate garantendo un approccio eco-compatibile. Una componente chiave del modello commerciale di Sneaknit è l'uso di filati riciclati dalla plastica, che eliminano dall'ambiente da 5 a 15 bottiglie di plastica per ogni paio di scarpe prodotto. Questo impegno per la sostenibilità si estende anche ad altri materiali innovativi, come la canapa, il Tencel, il cotone, la lana e il riciclato da scarti di abbigliamento.

Sempre i giovani saranno i protagonisti il 18 settembre della sfilata finale del Mittelmoda Fashion Award, il concorso che ogni anno sceglie e premia le creazioni dei giovani studenti di moda e design provenienti da tutto il mondo. Quest’anno, a conferma del fil rouge che lega tutte le iniziative di MICAM alla sperimentazione, a margine della sfilata, sarà presentata fuori concorso la calzatura più votata della MICAM Capsule, proposta in anteprima a PLUG-MI, il festival dell’Urban Culture, punto di ritrovo delle sottoculture giovanili, concluso pochi giorni fa a Milano.

Future of retail: si conferma l’area per i visionari del punto vendita

Future of Retail, lo spazio dedicato alle idee innovative che cambieranno il punto vendita, ospiterà alcune aziende che propongono soluzioni avanzate utili per il settore calzaturiero: in quest’edizione particolare attenzione è rivolta alla tecnologia 3D e alle sue potenzialità per incrementare il business dei retailer. Tailoor è la prima piattaforma digital commerce white label che consente di vendere online capi d’abbigliamento personalizzati, Made to Order e Made to Measure. La piattaforma SaaS Tailoor garantisce un’esperienza innovativa d’acquisto grazie a un configuratore 3D.

SafeSize è una retail tech company che offre una soluzione omnichannel innovativa di scansione 3D del piede e di raccomandazione delle scarpe in grado di aiutare il cliente a trovare la calzatura perfetta nei negozi fisici e online, riducendo al contempo i resi dei prodotti e contribuendo a un futuro sostenibile.

FIBBL sta costruendo la più grande piattaforma di distribuzione al mondo per i suoi modelli 3D di scarpe autoprodotti, con l'obiettivo di aiutare i marchi di scarpe e i rivenditori a ottenere risultati commerciali. Fibbl supporta marchi e rivenditori a trasformare l'intero e-commerce in soluzioni 3D e realtà aumentata (AR).

MICAMX: il fulcro del progresso per il settore

Ad animare il padiglione 1 tornano gli appuntamenti di MICAMX con occasioni uniche di aggiornamento sulle tematiche più importanti per il settore, grazie a grandi ospiti, best practice e importanti testimonianze internazionali, declinate nei quattro filoni del concept: trends & materials, sustainability, art fashion heritage & future e the future of retail. Curatore dei panel Federico Brugnoli, CEO & Founder di SPIN 360. Tra i relatori di quest’anno figurano professionisti ed esperti italiani e stranieri, tra cui Emily Moberg, Director, Scope e Carbon Measurement & Mitigation del WWF, per affrontare il tema della Sostenibilità e i rappresentanti delle scuole più importanti dello stile e del fashion come Istituto Marangoni, IED e Accademia Costume e Moda per testimoniare il ruolo e l’importanza della formazione.

Tra i protagonisti di MICAMX l’area Trends & Materials, realizzata in collaborazione con Livetrend e Lineapelle, si trasformerà in un’esposizione di materiali e componenti che caratterizzano le collezioni in mostra. Anche quest’anno MICAM propone agli operatori la Trends Buyer Guide powered by Livetrend, una vera e propria guida sulle tendenze e i must have della prossima primavera estate per aiutare nella scelta delle calzature che saranno i best-seller di stagione permettendo di ottimizzare gli acquisti. Da settembre, MICAM aggiunge alla buyer guide e all’area Trends & Materials una special selection che caratterizzerà ogni edizione della manifestazione: la prima della serie sarà CEREMONY FOCUS con un affondo sulle tendenze e sulle tipologie di calzature più adatte per la Cerimonia. La scarpa da occasione ricopre, infatti, sempre più il ruolo della protagonista nel total look.

VCS: verso la sostenibilità, passo dopo passo

La sostenibilità è sempre più al centro dell’innovazione proposta dai produttori di calzature. Per questo, ancora una volta sarà presentata a MICAM l’area VCS Verified & Certified steps. Questo spazio è dedicato al primo marchio di certificazione per il settore calzaturiero che viene concesso alle imprese che intraprendono un percorso di valutazione, misurazione e, soprattutto, miglioramento delle performance riguardo ai principali aspetti della sostenibilità aziendale secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale.

Class TV Moda in diretta da MICAM

MICAM Milano è stato scelto da Class TV Moda come occasione di riferimento per il fashion e per il settore delle calzature. Per questo, durante i primi tre giorni di manifestazione, in fiera sarà allestito un vero e proprio studio, che permetterà all’emittente di incontrare i suoi ospiti e intervistare gli espositori di MICAM sui temi più caldi del momento.

