Il Senato approva il ddl sul premierato con 109 voti a favore. Meloni: “Primo passo verso stabilità, stop ai giochi di palazzo”

Roma, 18 giugno 2024 – Primo via libera al ddl Casellati che passa al Senato con 109 voti a favore, 77 contrari e un astenuto. E’ questo l'ultimo atto (dichiarazioni di voto e voto finale) prima del passaggio alla Camera della riforma che introdurrebbe l’elezione diretta del presidente del Consiglio, dopo settimane di polemiche e risse sfiorate. Trattandosi di una riforma costituzionale sarà necessario poi un ulteriore passaggio in entrambi i rami del Parlamento. lI testo di quella che Giorgia Meloni chiama "la madre di tutte le riforme" ha subito

delle modifiche nel primo passaggio parlamentare (al Consiglio dei ministri lo scorso 3 novembre) e, con ogni probabilità, altre ne verranno fatte anche alla Camera. A non essere suscettibile di cambiamenti è il principio base, ossia quello dell'elezione diretta del presidente del Consiglio.

Nascerebbe infatti il premierato all’italiana con la modifica dell’articolo 92 della Costituzione stabilendo che, al contrario di adesso, "il presidente del Consiglio” sarebbe “eletto a suffragio universale e diretto" e che le "elezioni delle Camere e del presidente del Consiglio” avrebbero “luogo contestualmente".

“La riforma sul premierato passa in Senato – ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni –. Un primo passo in avanti per rafforzare la democrazia, dare stabilità alle nostre istituzioni, mettere fine ai giochi di palazzo e restituire ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati".

Resta intatta l’ipotesi di un referendum. "Se dovessi guardare ai risultati di questa prima giornata, è più probabile ma non certo il ricorso al referendum che poi è la santificazione del volere popolare – ha commentato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine del primo via libera –. Non è niente di drammatico, anzi. Però da qui alla fine delle 4 votazioni previste dall'articolo 138 della Costituzione, tutto è possibile, non metterei il carro davanti ai buoi".