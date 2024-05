E’ quasi rissa al Senato, incontro ravvicinato Menia (FdI)-Croatti (M5s): divisi dai colleghi. Il video

Roma, 29 maggio 2024 – Stavolta si è quasi passati alle mani. E’ di nuovo alta tensione in Senato dove stamani è stata sfiorata la rissa tra Roberto Menia di Fratelli d’Italia e il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. Ha appena finito di parlare il pentastellato Ettore Licheri – un intervento vigoroso contro la politica di Meloni: “Io posso fare tutto, perché io sono Giorgia”, ripete sarcasticamente – quando dall’emiciclo parte una sequela di insulti. Pochi secondi dopo i parlamentari sono in piedi, davanti ai banchi del governo vengono a contatto Menia con Croatti: il questore Antonio De Poli e altri senatori intervengono a distanziare i due e placare gli animi mentre la presidente di turno Anna Rossomando sospende la seduta, ripresa poi da La Russa: “Le vicende degli ultimi minuti saranno oggetto di attenta valutazione da parte della presidenza”. Solo ieri l’alterco fra Borghi (Italia Viva) e Elisabetta Casellati, ministro delle Riforme in quota Forza Italia.