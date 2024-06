Riforma premierato: cosa prevede e perché viene contestata

Roma, 18 giugno 2024 – La riforma sul premierato è al rush finale in Senato. Dopo aver infiammato l’Aula per mesi, il disegno di legge Casellati potrebbe ottenere il via libera (il primo dei tre necessari, trattandosi di riforma costituzionale). Cavallo di battaglia di Giorgia Meloni, è fortemente contestato dalle opposizioni e anche da una nutrita schiera di costituzionalisti. “Il premierato non esiste in nessun Paese e indebolisce la democrazia”, afferma la segretaria del Pd Elly Schlein.

Il passaggio che solleva le maggiori perplessità è quello che sancisce l’elezione diretta del Presidente del Consiglio: il premier, investito direttamente dal popolo e forte di una maggioranza blindata in virtù di un nuovo meccanismo elettorale, vedrebbe aumentare i suoi poteri sul Parlamento e il Capo dello Stato, a discapito dell’equilibrio dei poteri sancito dalla Costituzione. Ma in cosa consiste nel dettaglio questa riforma? E quali sono gli step utili per una eventuale approvazione? Ecco i punti fondamentali.

Sommario

Il Premierato, parte del disegno di legge Casellati, è una riforma che modifica la Costituzione, rafforzando l’autorità del Presidente del Consiglio. Ad oggi, il premier viene scelto dai membri del Parlamento, direttamente eletti dal popolo. A loro il compito di esprimere una preferenza per un governo e un Primo Ministro, che vengono incaricati direttamente dal Presidente della Repubblica, sulla base dell’andamento delle elezioni e delle possibili maggioranze in Parlamento. Con la nuova proposta di legge che sostituisce l’articolo 92 della Costituzione sulla formazione del governo, il premier verrebbe, invece, eletto direttamente dal popolo. Il presidente del Consiglio non potrebbe rimanere in carica per più di due mandati, salvo il caso in cui nella legislatura precedente abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Questo al fine di evitare di perpetuare il potere di un unico governo e favorire un ricambio politico. Tutte le liste collegate al Presidente del Consiglio avrebbero una maggioranza del 55% in entrambe le Camere, anche se questo aspetto non è stato definito e verrà discusso solo dopo l’eventuale approvazione della riforma.

Trattandosi di una legge che modifica il testo della Costituzione, la proposta deve affrontare un iter molto lungo e complesso. Ogni Camera deve approvare il disegno di legge per due volte, a distanza di almeno tre mesi l’una dall’altra, e sono approvate a maggioranza assoluta nella seconda votazione. Se la proposta ottiene i due terzi del consenso di entrambe le Camere, essa sarà approvata definitivamente. In caso, invece di maggioranza semplice, dovrà essere sottoposta a un referendum popolare.