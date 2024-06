L’appello di oltre 180 costituzionalisti contro il premierato: “Parlamento e Colle in pericolo”

Roma, 18 giugno 2024 – Sono oltre 180 i costituzionalisti che hanno firmato un appello contro la riforma sul Premierato, sposando la posizione già espressa dalla senatrice Liliana Segre. Nel documento, pubblicato su Articolo21. org, si denunciano i “possibili pericoli” del ddl Casellati, che torna in Aula oggi al Senato, per l'ultimo atto (dichiarazioni di voto e voto finale) prima del passaggio alla Camera, dopo settimane di polemiche e risse sfiorate.

La senatrice a vita, Liliana Segre (Ansa)

Cosa c’è scritto nell’appello

"Non è frequente che i costituzionalisti, i cultori professionali della Carta, prendano posizione collettivamente sottoscrivendo pubblici appelli – si legge nell’appello –. Molti di loro sono più favorevoli a prese di posizione individuali, magari nello spazio più protetto delle aule universitarie o in audizioni o convegni. Ci sono però dei momenti nella vita di un Paese nei quali il progetto di cambiamento delle regole fondamentali assume un significato preoccupante. Sono questi i tempi nei quali alcune personalità di altissimo valore morale pur non essendo ‘addette ai lavori’, sentono la necessità di uscire allo scoperto per denunciare possibili pericoli”.

Lo ha fatto Liliana Segre, lo scorso 14 maggio, quando ha chiesto la parola per intervenire sul dibattito in Senato. "Ascoltando quelle parole pronunciate con tanta autorevolezza, molti costituzionalisti e studiosi di diritto pubblico, anche i meno avvezzi a sottoscrivere appelli, hanno deciso non di prendere una posizione autonoma ma di mettersi al fianco” della senatrice.

Chi firma l’appello ritiene “fondati tutti i timori esposti nell’accorato intervento della Senatrice Segre sono fondati”. In particolare “la creazione di un sistema ibrido, né parlamentare né presidenziale, mai sperimentato nelle altre democrazie, introdurrebbe contraddizioni insanabili nella nostra Costituzione. Una minoranza anche limitata, attraverso un premio, potrebbe assumere il controllo di tutte le nostre istituzioni, senza più contrappesi e controlli. Il Parlamento correrebbe il pericolo di non rappresentare più il Paese e di diventare una mera struttura di servizio del governo, distruggendo così la separazione dei poteri. Il Presidente della Repubblica sarebbe ridotto ad un ruolo notarile e rischierebbe di perdere la funzione di arbitro e garante.

Di fronte a tutto questo anche noi non possiamo e non vogliamo tacere.Facciamo appello a tutte le forze politiche affinché prevalga l’interesse generale, si ascoltino gli allarmi che autorevolmente sono stati lanciati e si prevengano i pericoli. Finché siamo in tempo”.

Chi ha firmato (in ordine di adesione)

Enzo Cheli (Vice Presidente della Corte costituzionale)

Ugo de Siervo (Presidente della Corte costituzionale)

Gaetano Silvestri (Presidente della Corte costituzionale)

Gustavo Zagrebelsky (Presidente della Corte costituzionale)

Maria Agostina Cabiddu (Prof. di Ist. di Diritto pubblico – Politecnico di Milano)

Vittorio Angiolini (Prof. di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Milano)

Roberto Zaccaria (Prof. di Diritto costituzionale Università di Firenze)

Federico Sorrentino (Prof. di Diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)

Sergio Bartole (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Trieste)

Mario Dogliani (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Torino)

Franco Bassanini (Prof. di diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)

Roberta Calvano (Prof. Diritto costituzionale Unitelma Sapienza)

Antonio D’Atena (Prof. di diritto costituzionale – Univ. di Roma “Tor vergata”)

Mauro Volpi (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Perugia)

Roberto Romboli (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pisa)

Paolo Caretti (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Firenze)

Antonio Ruggeri (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)

Paolo Ridola (Prof. di Diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)

Camilla Buzzacchi (Prof. Istituzioni Diritto pubblico – Università Milano Bicocca)

Gian Candido de Martin (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – LUISS Guido Carli)

Maurizio Pedrazza Gorlero (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Verona)

Maria Cristina Grisolia (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Firenze)

Massimo Villone (Prof. di Diritto costituzionale – Università Federico II)

Francesco Pallante (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Torino)

Fulco Lanchester (Prof. di Diritto costituzionale e comparato – La Sapienza)

Alfonso di Giovine (Prof. di Diritto costituzionale it. e comp. – Università di Torino)

Stefano Grassi ((Prof. di Diritto costituzionale – Università di Firenze)

Enrico Grosso (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Torino)

Enzo Balboni (Prof. Istituzioni diritto pubblico Università cattolica di Milano)

Gianmario Demuro (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Cagliari)

Emanuele Rossi (Prof. di Diritto costituzionale – Università Sant’Anna di Pisa)

Omar Chessa (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Sassari)

Barbara Pezzini Prof. di Diritto costituzionale – Università di Bergamo)

Agatino Cariola (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Catania)

Giuditta Brunelli (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Ferrara)

Saulle Panizza (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pisa)

Matteo Cosulich (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Trento)

Andrea Pugiotto (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Ferrara)

Giovanna De Minico (Prof. di Diritto costituzionale – Università Federico II)

Gaetano Azzariti (Prof. di Diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)

Cesare Pinelli (Prof. di Diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)

Saverio Regasto (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Brescia)

Gianni Serges (Prof. di Diritto costituzionale – Università Roma3)

Roberto Bin (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Ferrara)

Monica Bonini (Prof. di Diritto costituzionale – Università Milano Bicocca)

Massimo Carli (Prof. di istituzioni di diritto pubblico – Università di Firenze)

Claudio de Fiores (Prof. di Diritto costituzionale – Università della Campania)

Pietro Ciarlo (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Cagliari)

Ilenia Massa Pinto (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Torino)

Paolo Giangaspero (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Trieste)

Alessandra Algostino (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Torino)

Chiara Tripodina (Prof. di Diritto costituzionale – Università Piemonte Orientale)

Paolo Carnevale (Prof. di Diritto costituzionale – Università Roma3)

Nicola Grasso (Prof. di Diritto costituzionale – Università del Salento)

Marina Calamo Specchia (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Bari)

Augusto Cerri (Prof. di Diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)

Andrea Cardone (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Firenze)

Anna Mastromarino (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Torino)

Donatella Loprieno (Prof. di Ist. di Diritto pubblico – Università della Calabria)

Francesco Bilancia (Prof. di Ist. di Diritto pubblico – Università “La Sapienza”)

Giovanni Di Cosimo (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Macerata)

Margherita Raveraira (Prof. di Istituzioni di Diritto pubblico – Università di Perugia)

Laura Ronchetti (Prof. di Diritto costituzionale – Università del Molise)

Angelo Schillaci (Prof. di diritto pubblico comparato -– Università “La Sapienza”)

Fabio Longo (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Torino)

Anna Alberti (Professore di Ist. di Diritto Pubblico – Università degli studi di Sassari)

Angela Cossiri (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Macerata)

Roberto Pinardi (Prof. di Ist. di diritto pubblico – Università di Modena e Reggio Emilia)

Antonio Riviezzo (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Siena)

Paola Marsocci (Prof. di diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)

Giovanni Moschella (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Messina)

Antonio Cantaro (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Urbino)

Giovanni Bianco (Prof. di diritto costituzionale – Università di Sassari)

Alessandro Torre (Prof. di Diritto Costituzionale – Università degli Studi di Bari)

Tania Groppi (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Siena)

Giulio Enea Vigevani (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Milano Bicocca)

Giuditta Matucci (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Pavia)

Ugo Adamo (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università della Calabria)

Prof. Quirino Camerlengo (prof. di Diritto costituzionale – Università di Milano Bicocca)

Marco Benvenuti (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università “La Sapienza”)

Maria Romana Allegri (Prof. di Ist. di diritto pubblico – Università “La Sapienza”)

Carla Negri (Prof. di diritto costituzionale – Università di Palermo)

Roberto Toniatti (Prof. di diritto costituzionale – Università di Trento)

Raffaele Manfrellotti (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università Federico II)

Gianluca Famiglietti (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pisa)

Valeria Piergigli (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Siena)

Antonio Gusmai (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Bari)

Mario Perini (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Siena)

Simone Scagliarini (Prof. di Ist. di diritto pubblico – Università di. Modena e Reggio Emilia)

Laura Lorello (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Palermo)

Luciana De Grazia (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Palermo)

Marco Galdi (Professore di Diritto Pubblico – Università di Salerno)

Caterina Severino (Professore di Diritto Pubblico comparato – Università di Aix-en-Provence)

Alessandra Valastro (Prof. di istituzioni di diritto pubblico – Università di Perugia)

Valeria Marcenò (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Torino)

Cristina Bertolino (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Torino)

Anna Maria Lecis Cocco Ortu (prof. di Diritto pubblico – Sciences Po Bordeaux)

Andrea Guazzarotti (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Ferrara)

Gavina Lavagna (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università “La Sapienza”)

Claudio Panzera (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Reggio Calabria)

Lorenzo Spadacini (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Brescia)

Fabrizia Covino (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università “La Sapienza”)

Elisabetta Palici di Suni (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Torino)

Giovanni D’Alessandro (Prof. di Diritto pubblico – Università “Niccolò Cusano”)

Giuseppe Verde (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Palermo)

Paolo Bianchi (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Camerino)

Roberto Scarciglia (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Trieste)

Andrea Pierini (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Perugia)

Ines Ciolli (Prof. di diritto costituzionale – Università “La Sapienza”)

Paolo Zuddas (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università dell’Insubria)

Carlo Bottari (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Bologna)

Fabrizio Politi (Prof. di Diritto costituzionale – Università dell’Aquila)

Massimo Siclari (Prof. di Diritto costituzionale – Università Roma3)

Paolo Veronesi (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Ferrara)

Michela Manetti (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Siena)

Eva Lehner (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Siena)

Stefania Parisi (Prof. di Diritto costituzionale – Università Federico II)

Davide Servetti (Prof. di Diritto costituzionale – Università Piemonte orientale)

Elisa Tira (Prof. Istituzioni di diritto pubblico – Università telematica eCampus)

Federico Losurdo (Prof. Istituzioni di diritto pubblico – Università di Urbino)

Angela Musumeci (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Teramo)

Gianluca Bellomo (Prof. di Istituzioni di Diritto Pubblico – Università di Pescara)

Cosimo Pietro Guarini (Prof. di Istituzioni di Diritto Pubblico – Università di Bari)

Elisabetta Frontoni (Prof. di Diritto costituzionale – Università degli Studi Roma Tre)

Antonio D’Andrea (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Brescia)

Andrea Deffenu (Prof. di Istituzioni di Diritto pubblico – Università di Cagliari)

Antonio Saitta (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)

Francesco Marone (Prof. di Diritto costituzionale – Università Suor Orsola Benincasa)

Luigi D’Andrea (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)

Francesca Biondi (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Milano)

Pietro Milazzo (Prof. di Istituzioni di Diritto Pubblico – Università di Pisa)

Roberto Cherchi (Prof. di Diritto costituzionale – -Università di Cagliari)

Antonio Iannuzzi (Prof. di Ist. di Diritto Pubblico- Università degli Studi Roma Tre)

Riccardo Guastini (Prof. Filosofia del diritto – Università di Genova)

Luigi Condorelli (Prof. di Diritto internazionale – Università di Firenze)

Enzo Varano (Prof Diritto Comparato, Università di Firenze)

Auretta Benedetti (Prof. di Diritto amministrativo – Università Milano Bicocca)

Francesca Angelini (Prof. di Diritto pubblico – Università “La Sapienza”)

Stefania Baroncelli (Prof. di Diritto pubblico – Università di Bolzano)

Armando Spataro (magistrato)

Barbara Marchetti (Prof. di Diritto amministrativo – Università degli Studi di Trento)

Michelangela Scalabrino (Prof. di Diritto internazionale – Università cattolica del S. Cuore)

Lorenzo Chieffi (Prof. di Diritto costituzionale – Università della Campania Luigi Vanvitelli)

Raffaella Niro (Prof. Istituzioni di diritto pubblico – Università di Macerata)

Alessia-Ottavia Cozzi (Prof. Istituzioni di diritto pubblico – Università degli studi di Udine

Alessandra Di Martino (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università “La Sapienza”)

Marco Cuniberti (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Milano)

Andrea Lollo (Prof. Diritto costituzionale – Università di Catanzaro)

Ferdinando Pinto (Prof. di Diritto amministrativo – Università Federico II)

Giuseppa Sorrenti (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)

Paolo Scarlatti (Prof. di Diritto costituzionale – Università Roma Tre)

Andrea Gratteri (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pavia)

Stefano Agosta (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)

Giovanni Guiglia (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Verona)

Giacomo D’Amico (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)

Claudio Rossano (Prof. di Diritto pubblico – Università “La Sapienza”)

Veronica Federico (Prof. di Diritto pubblico comparato – Università di Firenze)

Giusto Puccini (Prof. di istituzioni di Diritto pubblico – Università di Firenze)

Benedetta Liberali (Prof. di Diritto costituzionale – Università Statale di Milano)

Giancarlo Antonio Ferro (Prof. di diritto costituzionale – Università di Catania)

Michele Della Morte (Prof. di diritto costituzionale – Università del Molise)

Elena Malfatti (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pisa)

Adriana Apostoli (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Brescia)

Antonio Ignazio Arena (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Messina)

Maurizio Malo (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Padova)

Arianna Carminati (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Brescia)

Nadia Maccabiani (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Brescia)

Emma Imparato (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università l’Orientale di Napoli)

Nicola Pignatelli (Prof. di Istituzioni di Diritto Pubblico – Università di Bari)

Anna Marzanati (Prof. di Diritto Pubblico – Università di Milano – Bicocca)

Antonio Mastropaolo (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università della Valle d’Aosta)

Paola Torretta (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Parma)

Carlo Casonato (Prof. di diritto costituzionale comparato – Università di Trento)

Daniele Chinni (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi Roma Tre)

Federico Girelli (Prof. di Diritto Costituzionale – Università Niccolò Cusano)

Luigi Ventura (Prof. di Diritto Costituzionale – Università di Catanzaro)

Rossana Caridà (Prof. di Istituzioni di diritto pubblico – Università di Catanzaro)

Elena Bindi (Prof. di Istituzioni di diritto comparato – Università di Siena)

Carlo Amirante (Prof. di Diritto costituzionale – Università Federico II)

Guido Rivosecchi (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Padova)

Andrea Pertici (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pisa)

Francesco Dal Canto (Prof. di Diritto costituzionale – Università di Pisa)

Enrico Cuccodoro – (Prof. di Diritto costituzionale – Università del Salento)

Astrid Zei (Prof. di diritto costituzionale italiano e comparato – Università “La Sapienza”)

Sottoscrivono l’appello:

L’associazione “Passione Civile con Valerio Onida” (Coord. Scientifico prof. Antonio D’Andrea)

Associazione studentesca Politeia (di Palermo – Laura Ronchetti)