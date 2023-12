Schlein: Atreju? Non condivido il palco con i nostalgici del franchismo e del fascismo

Roma, 16 dicembre 2023 – Ritorna a parlare di Atreju, Elly Schlein, e dell’invito declinato alla manifestazione di Fratelli d’Italia che si tiene in contemporanea, in questi giorni a Roma, alla manifestazione del Pd, l’Europa che vogliamo.

Elly Schlein

"Io da democratica sono e sarò sempre aperta al confronto con tutte e con tutti – ha spiegato Schlein nella sua relazione di apertura dell’assemblea dem –, ma quello che ho declinato non era un invito nel merito. Era piuttosto la festa del partito di Giorgia Meloni, nel giorno in cui il governo ci negava il confronto sul salario minimo”.

Poi la stoccata politica: “Faremo il confronto quando vuole e dove vuole – ha aggiunto –, ma non a casa mia o a casa sua. Perché io, per la mia cultura politica, non avrei mai potuto calcare il palco con un eversore che ha detto che la gente vorrebbe vedere Pedro Sanchez appeso per i piedi”.

Il riferimento è alla frase che il leader del partito di ultradestra spagnolo Vox, Santiago Abascal, ha pronunciato proprio nei giorni in cui è stata resa nota la sua partecipazione alla convention di Fratelli d’Italia. “Ma io il palco con i nostalgici del fascismo e del franchismo non lo condivido” ha ripetuto più volte Schlein, generando l’applauso in piedi della platea dem.