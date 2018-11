Milano, 19 novembre 2018 - Non mancano i contrasti, nel governo gialloverde (su rifiuti e infrastrutture, solo per citare gli ultimi), e il leader della Lega Matteo Salvini lo sa bene, ma al convegno 'Italia direzione Nord 2018' assicura: "Se non mi fanno saltare, io vado fino in fondo".

Seduto accanto ad Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga, i governatori leghisti di Lombardia e Friuli, Salvini va dritto al punto ed evoca i 'poteri forti': "Ci sono enormi interessi economici in ballo. Ovunque tu ti muova, vai a toccare interessi economici stratificati da anni". Un esempio? "Guardate la reazione del presidente del Coni (Giovanni Malagò, ndr) quando abbiamo messo in discussione l'elefantiaco impianto dello sport italiano dicendo: 'Rimettiamo il timone in mano alle federazioni e allo sporti di base'".

Ai suoi ricorda: "Penso che ci abbiate votato per rimettere al centro la trasparenza, il denaro pubblico speso bene e l'interesse dei cittadini". E anche se eventuali sanzioni da Bruxelles darebbero "ingenerose", lui ripete quello che sta dicendo da tempo, ovvero che vuole continuare a governare con i grillini. "Farò tutto quello che è possibile perché questo governo arrivi fino alla fine e mantenga tutti gli impegni firmati nel contratto di governo, rivendicando il diritto a bere il caffè con chi ritengo di incontrarmi per bere il caffè perché il divieto di caffè non c'è nel contratto di governo". Il riferimento, abbastanza evidente, è a quella visita a palazzo Grazioni della settimana scorsa, che ha destato i sospetti di Di Maio e compagnia.

Ma resta un punto fermo: "Se c'è la buona volontà, se c'è la trasparenza, se c'è la voglia di fare, io vi dico che andiamo fino in fondo. Rimane solo quello: farci litigare, farci polemizzare. Certo - ammette Salvini - l'uscita di qualcuno ogni tanto non aiuta, per carità di Dio, però io sono testone e vado fino in fondo".

IL BACIO AL ROSARIO - Allo steso convegno, Salvini riceve un regalo, e decide di twittare la sua reazione: "Grazie alla signora che questa mattina mi ha regalato un rosario. Da ultimo dei peccatori, lo bacio e lo porto con me", scrive postando le foto dello scambio avvenuto con una signora al Palazzo delle Stelline di Milano.

Grazie alla signora che questa mattina mi ha regalato un rosario.

Da ultimo dei peccatori, lo bacio e lo porto con me. pic.twitter.com/YCmI6nEa3R — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 19 novembre 2018



FORNERO E BOERI - La legge Fornero rimane un cavallo di battaglia leghista. E sulle critiche a quota 100 da parte del presidente dell'Inps Tito Boeri dice: "E' ormai da mesi in campagna elettorale e magari sfiderà Minniti alle primarie del Pd, non lo so...". E restando all'economia, il vicepremier assicura: "Io vi do la mia parola d'onore che mai e poi mai metterò mano ai risparmi con una patrimoniale o con una tassazione di nessun genere".



EMENDAMENTI ALLA MANOVRA - Sono un migliaio gli emendamenti alla legge di Bilancio dichiarati inammissibili, sui 3.626 presentati in commissione alla Camera, mentre circa 2.600 sono stati considerati ammissibili.

Salvini è ottimista, e a chi a chi chiedeva dei fondi destinati alle regioni italiane colpite dal maltempo replica: "Stiamo cercando molte più risorse e penso che nelle pieghe della manovra di bilancio per il Friuli Venezia Giulia e per il Veneto, per la Sicilia e per la Toscana troveremo molti più soldi rispetto a quelli che abbiamo gia trovato per il momento".

Nel merito degli emendamenti, non ci sarà, per volere della Lega, quello sui preservativi gratuiti ai migranti.

PACE FISCALE - Rischia di slittare ancora l'avvio delle votazioni al dl fiscale in commissione Finanze del Senato. I tecnici del Mef sono ancora al lavoro sui pareri sugli emendamenti presentati e governo e maggioranza lavorano alla stesura della proposta di modifica, frutto dell'intesa raggiunta nel vertice politico che si è svolto la scorsa settimana, che eliminerà la dichiarazione integrativa speciale dalla pace fiscale.

Il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci spiega: "Niente allargamento della sanatoria agli avvisi bonari" nel decreto legge fiscale perché "la norma costa troppo". Secondo alcuni calcoli la misura dovrebbe infatti essere coperta con oltre tre miliardi per il periodo 2015-2017.