Migranti riportati in Italia, il giudice: “È stata applicata solo la legge”

Roma, 22 ottobre 2024 – Giovanni Zaccaro, lo scontro tra governo e magistratura ha raggiunto livelli di guardia, al punto da sollecitare un intervento di Mattarella. Solo nell’era Berlusconi si era vista una cosa del genere...

“A me – spiega il segretario di AreaDg e giudice della corte d’appello di Roma – sembra sbagliato parlare di scontro fra governo e magistratura. I giudici si limitano a fare il loro lavoro, prendono decisioni nel rispetto della legge, della Costituzione e delle norme europee, tutelano i diritti e le garanzie fondamentali di tutti, anche se non graditi alle maggioranze di turno. Se il governo non condivide le decisioni le può impugnare, invece di gridare allo scandalo. È già successo l’anno scorso con il caso della collega Apostolico. Le sue decisioni scatenarono mille polemiche, ma alla fine cosa è successo? Il governo ha rinunciato al ricorso per Cassazione, riconoscendo la correttezza delle sue motivazioni. Vediamo questa volta come andrà”.

Giorgia Meloni pubblica la mail di un magistrato contro di lei per dimostrare che lo scontro è ‘politico’. Secondo lei è davvero così?

Il magistrato Giovanni Zaccaro (Area)

“Forse non ha letto tutta la mail del collega. Lui scrive proprio che non si tratta di scontro politico, ma di una diversa idea dei rapporti fra poteri dello Stato. È un ragionamento di diritto costituzionale, che mi pare condiviso dalla quasi unanime comunità dei giuristi”.

Il decreto annunciato sulla questione albanese a suo giudizio servirà davvero a qualcosa oppure acuirà solo le distanze?

“Sono abituato a commentare i testi che esistono. Posso dire che anche gli studenti sanno che il legislatore emana norme generali e astratte, mentre i giudici le devono applicare nel caso concreto e nel contesto della tutela multilivello dei diritti fondamentali”.

Il ministro Nordio è stato durissimo con i magistrati dopo la sentenza sui migranti.

“Il ministro ha assunto una presa di posizione ideologica. Sostiene che la politica fa le leggi e i magistrati le devono applicare. Mi pare scontato che i magistrati debbano rispettare le leggi, ma devono anche rispettare le norme, anche di rango sovranazionale, che tutelano i diritti fondamentali. Nessuna maggioranza parlamentare, sia pure legittimata dal voto popolare, può ledere il nocciolo duro dei diritti e della dignità delle persone. Ricordo anche che, in un Paese liberale, i provvedimenti che limitano la libertà personale devono essere sempre adottati da magistrati e non possono essere adottati direttamente dalla legge per categorie indistinte di persone”.

A suo parere, questo scontro è davvero insanabile oppure c’è qualcosa che si può fare per ricomporre le distanze e le polemiche? E, nel caso, quale potrebbe essere il ruolo del capo dello Stato?

“Torno a dire che è sbagliato parlare di scontro e alimentare l’idea, nella opinione pubblica, che ci sia uno scontro. Ciascuno deve fare il lavoro che la Costituzione gli assegna: la maggioranza politica deve governare il Paese, i magistrati devono garantire i diritti e le garanzie di tutti”.