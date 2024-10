“Giorgia Meloni più pericolosa di Berlusconi”. La premier rilancia la mail del magistrato

Roma, 20 ottobre 2024 – Giorgia Meloni ha rilanciato sui suoi profili social lo stralcio di una mail – scritta secondo quanto assicura Il Tempo, che l’ha pubblicata oggi – dal sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello. “Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico – si legge nel messaggio che farebbe parte di uno scambio di mail con altri magistrati – e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione (...)'”. Nessun commento al post da parte della premier, che si limita ad aggiungere: “Così un esponente di Magistratura democratica”.

Il passaggio in questione fa parte di un più ampio messaggio, citato da Il Tempo in un articolo dal titolo virgolettato ‘Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio’: “L’attacco alla giurisdizione non è mai stato così forte, forse neppure ai tempi di Berlusconi – è scritto – In ogni caso oggi è un attacco molto più pericoloso e insidioso per molte ragioni. Innanzitutto perché Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico...”. Eccetera eccetera.

Il post di Giorgia Meloni con il titolo de Il Tempo (foto Dire)

Per conto di Meloni commentano i suoi. La mail “ci conferma la propensione di una parte della magistratura ad invadere il campo della politica – diceva questa mattina il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti . Il fatto, poi, che Patarnello evidenzi come non vi sia alcuna inchiesta giudiziaria a carico del presidente Meloni, fatto questo che la renderebbe 'più pericolosa', appare sconcertante se si pensa che così si esprime chi dovrebbe applicare la legge e solo la legge”. Per il presidente dei senatori FdI Lucio Malan, le parole di Patarnello sono "una sconcertante chiamata alle armi” della “magistratura politicizzata”, che ambisce ad avere un “ruolo politico”. Sullo stesso tenore le dichiarazioni della deputata Elisabetta Gardini che chiede “chiarezza” su queste “gravissime affermazioni”. Forza Italia per bocca di Maurizio Gasparri in “un’interrogazione urgente” al ministro Nordio invoca una “immediata ispezione da parte del Ministero della Giustizia relativa al comportamento di Marco Paternello”.

La pubblicazione della mail arriva nel mezzo di aspre polemiche e attacchi del governo alla magistratura per via della decisione di far rientrare in Italia i migranti portati in Albania. La stessa Meloni aveva parlato di una parte delle istituzioni che “si oppongono” al lavoro del governo, il suo partito di una “sinistra giudiziaria” che va “in aiuto della sinistra parlamentare”.

Le frasi di Patarnello sono per la destra una conferma del ‘complotto’. "Viene da chiedersi – suggerisce Malan – se la recente sentenza del Tribunale di Roma, che ha bocciato il provvedimento di fermo di 12 immigrati clandestini nel Cpr in Albania, non sia già un'applicazione delle istanze manifestate nella mail di ieri”.