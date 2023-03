Nuovo corso di Forza Italia. La regia di Marina: "Siamo al governo, dobbiamo contare"

Silvio Berlusconi con la fidanzata Marta Fascina e la figlia Marina (ImagoE)

"Siamo al governo, dobbiamo contare". Questo in sintesi il tasto che, per settimane, Marina Berlusconi ha battuto con il padre spingendolo a quella che in Forza Italia definiscono "una rivoluzione". Che ha spazzato via la fronda anti-Meloni per sostituirla con la nuova linea governista. Ovvero, con chi dice "basta ai deleteri controcanti quotidiani", per usare la formula con cui Marta Fascina ha lanciato la controffensiva. È inevitabile domandarsi se la svolta sia stata chiesta esplicitamente dalla premier: è possibile, non certo. Terremoto Forza Italia. Vince l'ala governista. Silurato Cattaneo, Ronzulli salva a metà Di sicuro, nell’ultimo periodo si sono moltiplicate le proteste, magari affidate a fedeli portavoce, tutte identiche: l’esecutivo deve affrontare grosse difficoltà, il partito azzurro è un fattore di instabilità. Al grido di dolore non è rimasta insensibile la famiglia: non Marina, la più determinata – d’intesa con il fratello Pier Silvio – nell’imporre il repulisti. Non Gianni Letta, tornato in auge e convinto come sempre che con il governo, qualunque sia, conviene mantenere buoni rapporti. Figurarsi poi se si tratta di un esecutivo di cui si fa parte a pieno titolo. E neppure la compagna, Fascina, che anzi ha rapidamente assunto la rappresentanza politica del gruppo di...