Roma, 24 agosto 2023 – Prima foto sui social di Luigi Di Maio con la fidanzata Alessia D'Alessandro. A postarla su Facebook è la stessa ex militante del Movimento 5 Stelle corredandola con un cuore, tanti puntini sospensivi e la scritta "Innamoratevi!".

La relazione tra il Rappresentante speciale dell’Ue per la regione del Golfo e la 33enne italo-tedesca è cosa nota: in marzo i due sono stati ‘paparazzati’, mano nella mano, per le calli di Venezia dal settimanale Chi. Finora però non era apparsa nessuna immagine insieme sui profili social personali dell’ex ministro degli Esteri e di lei.

Nata ad Agropoli (Salerno) ma residente a Berlino, D’Alessandro era stata candidata dallo stesso Di Maio alle elezioni politiche del 2018 nel collegio di Agropoli-Castellabate, in sfida contro l'ex sindaco della città Franco Alfieri, legato al presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Fino a dicembre del 2022, l'ex esponente del M5s è stato fidanzato con Virginia Saba, con cui il rapporto andava avanti dal 2019.