Forza Italia, Tajani frena gli alleati: "Il premier? Presto per parlarne. Chi vuole esca"

Roma, 22 luglio 2022 - Presidente Tajani, ma che cosa è successo a Villa Grande? Perché il centrodestra, alla fine, ha deciso di portare il Paese alle urne? Non trova che sia una responsabilità pesante quella che via siete presi? "Attenzione, lei sta ricostruendo tutto in modo sbagliato...." Forza Italia, Cangini: "Mai con la Lega di Salvini. Il populismo uccide la politica" Ci sono ricostruzioni che parlano di un Salvini che, a notte fonda, ha chiamato per dire che "il Quirinale ci ha detto di no sul governo a tempo e il Pd no perché vuole i Cinque stelle". È successo davvero? "Balle, io c’ero a Villa Grande, sono ancora un giornalista. Se vuole le faccio una cronaca puntuale dell’accaduto, partendo proprio dalla notte prima..." . Mario Draghi commosso. Così l’Italia ha liquidato il tecnico più autorevole Ormai forse non serve a molto, se non per i libri di storia. Ma racconti comunque, certo... "Noi avevamo la nostra mozione, abbiamo avvertito sia Mattarella sia Draghi, non è stato fatto nessun sotterfugio, non sono state dette bugie a nessuno, abbiamo agito e deciso alla luce del sole. Ricordiamolo bene: è il M5s che ha deciso di fare lo strappo, è il Pd che ha proposto una mozione, presentata da uno dei suoi eletti, che noi non potevamo accettare…". Anche voi pensavate che tutto avrebbe trovato una ricomposizione e che, alla fine, non si sarebbe andati a votare… "Certo, si sarebbe potuti andare fino a dopo la finanziaria con un governo Draghi, ma alla fine non c’erano più davvero i presupposti neppure per questa eventualità. Ce ne siamo resi conto e abbiamo deciso insieme, come sempre avviene dentro il centrodestra". Forza Italia, Cangini: "Mai con la Lega di Salvini. Il populismo uccide la politica" Come sempre? Andiamo... I vostri elettori, oggi, non sanno ...