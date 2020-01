Roma, 26 gennaio 2020 - Lunga notte in Emilia-Romagna e Calabria per le elezioni regionali 2020. Attesa per i risultati che stanno arrivando di minuto in minuto e che potete seguire qui sotto in tempo reale. Primi exit poll in Emilia-Romagna (consorzio Opinio per la Rai): Stefano Bonaccini (centrosinistra) in testa con una forchetta 47-51%, Lucia Borgonzoni (centrodestra) segue con 44-48%. Simone Benini del M5s al 2-5 per cento, Marta Collot di Potere al Popolo tra lo 0 e l'1 per cento. In Calabria (sempre consorzio Opinio) Jole Santelli (centrodestra) avanti 48-53% davanti a Filippo Callipo (centrodestra) con forchetta 29-33. Il candidato del M5S- Calabria Civica Francesco Aiello tra il 7% e l'11%, Carlo Tansi, sostenuto da alcune liste civiche, anche lui sarebbe tra il 7% e l'11%.

In seguito proiezioni e dati reali. Già con gli esiti dell'affluenza si è registrato un primo trend della tornata elettorale: exploit in Emilia Romagna, dove alle 19 è andato a votare il 58,82% con una crescita di oltre 28 punti. Percentuale di votanti che cresce anche in Calabria, anche se di un solo punto, fermandosi alle 19 al 35,52% contro il 34,68% delle precedenti elezioni. La sfida in Emilia-Romagna sembra circoscritta al duello Bonaccini-Borgonzoni, Callipo-Santelli la partita in Calabria che pare però senza storia già dai primi exit poll. Queste elezioni regionali, soprattutto per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, vengono indicate come decisive per il futuro del governo.

Emilia Romagna, mappa e risultati

Calabria, mappa e risultati

Emilia Romagna, candidati

In Emilia-Romagna si prospetta una partita a due tra il governatore uscente Stefano Bonaccini (centrosinistra) e Lucia Borgonzoni (centrodestra). Gli altri candidati sono Simone Benini (Movimento 5 Stelle), Domenico Battaglia (Movimento 3V), Laura Bergamini (Partito Comunista), Marta Collot (Potere al Popolo) e Stefano Lugli (L'Altra Emilia-Romagna). Il presidente della Regione viene deciso in questa tornata: non è previsto ballottaggio. La legge elettorale regionale assicura la governabilità grazie al premio di maggioranza: alla lista o alle liste che sostengono il governatore eletto vengono garantiti almeno 27 seggi, il 54% del totale (50 complessivi)

Calabria, candidati

I candidati in Calabria sono quattro: Jole Santelli del centrodestra, Filippo Callipo del centrosinistra, Francesco Aiello (Movimento 5 Stelle e Calabria Civica) e Carlo Tansi (Tesoro Calabria, Calabria Libera e Calabria Pulita). Per quanto riguarda il sistema elettorale, la Calabria è divisa in tre circoscrizioni elettorali: nord, che comprende i comuni della provincia di Cosenza; centro per comuni delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; sud, che comprende i comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La legge elettorale, proporzionale, prevede un premio di maggioranza.