Elezioni Basilicata, Lacerenza resta (per ora) il candidato del centrosinistra

Potenza, 15 marzo 2024 - Domenico Lacerenza resta in corsa come candidato del campo largo per le elezioni regionali in Basilicata, in programma per il 21 e 22 aprile prossimi. Attualmente, nella sede di Potenza del Pd, si sta svolgendo un incontro a cui partecipano, oltre ai dirigenti dem, anche quelli del Movimento cinque Stelle, di Avs, di +Europa, di Basilicata Casa Comune, di Azione e di altre forze politiche locali del centrosinistra. Tra i presenti anche Marcello Pittella, componente della segreteria nazionale di Azione come responsabile Regioni. Proprio quest’ultimo ha però avanzato dubbi su Lacerenza. "È una persona molto per bene. È un grande chirurgo, ma non un politico e in questo momento il centrosinistra avrebbe bisogno di mettere in campo un pezzo di classe dirigente, che ha, e che non mette in campo esclusivamente per una serie di veti contrapposti", ha dichiarato a Radio Cusano Campus. Pittella ha spiegato che il tavolo non sta andando bene. "Il nome di Lacerenza non è caduto ma per molti del tavolo e per molti aspetti non ha una vocazione politica particolarmente spiccata. Ci vorrebbe un candidato che abbia una marcia in più", ha aggiunto.

Domenico Lacerenza, primario del reparto di Oculistica dell'ospedale San Carlo di Potenza (Ansa)

Intanto sulla piattaforma 'change.org' è stata lanciata una raccolta firme per chiedere la candidatura di Angelo Chiorazzo, imprenditore di Senise (Potenza) a presidente. Per settimane il suo sembrava essere il nome che avrebbe sfidato il centrodestra guidato dal governatore uscente, Vito Bardi (Forza Italia). Poi mercoledì è stato trovato l'accordo su Lacerenza, 68enne primario del reparto di Oculistica dell'ospedale San Carlo di Potenza.