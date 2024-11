Il Papa citofona a Bonino: "Volevo sapere come stai"

Francesco ha citofonato a casa Bonino, zona Campo dei Fiori, attorno alle 11.45, di ritorno dalla Pontificia Università Gregoriana. Un mazzo di rose, una confezione di cioccolatini e il viaggio nel piccolo ascensore fino al sesto piano, dove abita la presidente di +Europa, ex commissaria Ue ed ex ministra. Un’improvvisata, si specifica, per quanto improvvisa possa essere la visita di un Papa. Era stata anticipata infatti da una telefonata del cerimoniale, la sera prima. "Il Santo padre ci terrebbe a passare, se non disturba".

Scontata la risposta. Già che i due si erano visti, incontrati e stimati a partire dal 2016, quando Francesco aveva incluso Emma Bonino "tra i grandi dell’Italia di oggi" per il suo impegno in Africa. E "anche se non la pensa come la Chiesa, pazienza – aveva alzato le spalle di fronte agli sguardi straniti di chi della pasionaria radicale ricordava soprattutto le battaglie su divorzio e aborto –. Bisogna guardare alle persone, a quello che fanno".

E così è stato: l’affetto del Papa è rimasto immutato per questa donna di 76 anni, oggi acciaccata (ha vinto contro un tumore, contro la rottura del femore e, di recente, una crisi respiratoria che l’ha tenuta in rianimazione per giorni) ma sempre attenta, lucida e politicamente attiva.

Emma Bonino ha aspettato il Santo Padre davanti alla porta dell’ascensore. "Cerea!" l’ha salutata lui, con il tipico intercalare piemontese, viste le origini comuni. Poi due chiacchiere in terrazza, entrambi in sedia a rotelle. Le rose prontamente messe in un vaso, la scatola dei cioccolatini aperta sul tavolo. Due bicchieri d’acqua. "Una cortesia inaspettata e una piacevole sorpresa" diranno poi da +Europa, mentre il segretario Magi loderà la potenza del dialogo che trasmette la foto dell’incontro. "Di Papa Francesco emerge sempre l’aspetto umano straordinario", scriverà Bonino su Instagram. "Sono rimasta molto colpita dalla forza e comprensione dimostratami. Mi ha definito un esempio di libertà e resistenza e mi ha riempito di gioia.

Mezz’ora di chiacchiere, poi attorno alle 12.30 il Papa è riapparso dal portone di casa Bonino. Ai passanti che, superato il primo stupore, gli hanno chiesto "Come sta Emma?", lui ha risposto sorridendo: "Benissimo!". Nessun confronto su temi particolari, ripetono tutti, solo una visita di cortesia, anche se c’è chi non esclude possa esserci stato il tema dei migranti, caro a entrambi. Ma soprattutto: il Papa voleva sincerarsi delle condizioni di salute di una persona che stima molto. Così ha fatto come faremmo tutti: passando lì vicino ha chiesto di deviare. E a citofonato. La chiamano umanità.